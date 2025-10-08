Pés e mãos gelados podem ser sinal de alerta? Descubra

Essa condição pode atingir pessoas de diferentes faixas etárias, mas é mais comum entre crianças pequenas e idosos. Em muitos casos, a imobilidade durante longos períodos ou a exposição ao frio sem proteção adequada contribuem para o agravamento da situação.

A queda de temperatura costuma provocar mudanças fisiológicas no corpo humano. Uma delas é a sensação de frio nas extremidades, como mãos, pés e nariz. Isso ocorre porque o organismo prioriza o envio de sangue para os órgãos internos, com o objetivo de preservar as funções vitais.

Contudo, quando a sensação de frio nas extremidades persiste mesmo em dias de clima mais ameno ou quente, pode haver relação com outros fatores, inclusive de ordem clínica.

Possíveis causas clínicas

Segundo especialistas, o resfriamento frequente de mãos e pés pode estar relacionado a condições como estresse, tabagismo, anemia, má circulação, pressão alta, hipotireoidismo, diabetes e doenças cardíacas. Também pode estar ligado a doenças autoimunes reumáticas, como a esclerodermia, ou ainda à aterosclerose — condição em que há formação de placas de gordura nas paredes dos vasos sanguíneos, dificultando o fluxo.

O fenômeno de Raynaud é outra possibilidade. De acordo com o ortopedista Sergio Gama, esse quadro é caracterizado por mudança na coloração dos dedos — que podem ficar arroxeados ou pálidos —, acompanhada de dor e, em alguns casos, limitação de movimento. A rigidez dos dedos pode estar associada a fraturas, lesões ou períodos prolongados de imobilidade, com encurtamento de ligamentos e alterações nas articulações.