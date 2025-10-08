Pés e mãos gelados podem ser sinal de alerta? Descubra

A queda de temperatura costuma provocar mudanças fisiológicas no corpo humano. Uma delas é a sensação de frio nas extremidades, como mãos, pés e nariz. Isso ocorre porque o organismo prioriza o envio de sangue para os órgãos internos, com o objetivo de preservar as funções vitais.
Essa condição pode atingir pessoas de diferentes faixas etárias, mas é mais comum entre crianças pequenas e idosos. Em muitos casos, a imobilidade durante longos períodos ou a exposição ao frio sem proteção adequada contribuem para o agravamento da situação.
Contudo, quando a sensação de frio nas extremidades persiste mesmo em dias de clima mais ameno ou quente, pode haver relação com outros fatores, inclusive de ordem clínica.
Possíveis causas clínicas
Segundo especialistas, o resfriamento frequente de mãos e pés pode estar relacionado a condições como estresse, tabagismo, anemia, má circulação, pressão alta, hipotireoidismo, diabetes e doenças cardíacas. Também pode estar ligado a doenças autoimunes reumáticas, como a esclerodermia, ou ainda à aterosclerose — condição em que há formação de placas de gordura nas paredes dos vasos sanguíneos, dificultando o fluxo.
O fenômeno de Raynaud é outra possibilidade. De acordo com o ortopedista Sergio Gama, esse quadro é caracterizado por mudança na coloração dos dedos — que podem ficar arroxeados ou pálidos —, acompanhada de dor e, em alguns casos, limitação de movimento. A rigidez dos dedos pode estar associada a fraturas, lesões ou períodos prolongados de imobilidade, com encurtamento de ligamentos e alterações nas articulações.
Além disso, alterações neurológicas também podem estar associadas ao sintoma. O formigamento nas mãos, por exemplo, pode ter origem na compressão de nervos que se estendem da coluna cervical até os dedos. Em situações como má postura do cotovelo ou punho, esse incômodo tende a desaparecer com a movimentação. Já nos casos em que a compressão ocorre em estruturas como o túnel do carpo ou o canal cubital, o sintoma costuma ser mais persistente, exigindo acompanhamento médico.
Formas de tratamento
O tratamento para mãos e pés frios vai depender da causa identificada. Quando o sintoma está relacionado à má circulação ou obstrução de vasos, pode ser indicado o uso de medicamentos vasodilatadores. Nos casos em que há rigidez ou limitação de movimento, a fisioterapia pode ser recomendada, com exercícios específicos. Em situações mais complexas, pode haver necessidade de intervenção cirúrgica.
Estudos apontam que o controle adequado das doenças associadas ao resfriamento das extremidades também reduz a manifestação do sintoma. A orientação médica é essencial para diagnóstico preciso e definição da conduta adequada.