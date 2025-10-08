Piracicabano Fogaça se manifesta após acidente em restaurante

O acidente ocorreu por volta das 12h25, durante o horário de almoço. No momento do incidente, o estabelecimento estava fechado ao público. Todas as vítimas feridas eram funcionárias do restaurante.

Um desabamento ocorrido na manhã desta quarta-feira (8), no restaurante Jamile, localizado na Rua Treze de Maio, no bairro do Bixiga, região central de São Paulo, deixou uma pessoa morta e cinco feridas, segundo informações do Corpo de Bombeiros. Outras duas pessoas foram atendidas com quadro de abalo emocional.

O chef Henrique Fogaça, que assina o cardápio do restaurante, lamentou o ocorrido e declarou solidariedade às vítimas e familiares. Em nota, afirmou que sua principal preocupação é com o bem-estar dos envolvidos.

Fogaça não estava no local no momento do desabamento e informou que está em contato com os responsáveis pelo restaurante, acompanhando o desenrolar da situação.

Por meio de sua assessoria, o chef esclareceu que não possui sociedade nem participação administrativa no restaurante. Segundo a nota, sua atuação é limitada à criação do menu, sem envolvimento com a gestão do local.