VÍDEO: Moradores denunciam abandono total de praça em Piracicaba

Moradores do bairro Vila Sônia, em Piracicaba, procuraram a redação do Jornal de Piracicaba para relatar problemas relacionados à conservação da Praça Mário Usberti, localizada na região. De acordo com os relatos, o espaço apresenta acúmulo de lixo em diversos pontos, brinquedos parados e sem manutenção, equipamentos de ginástica quebrados, além de bancos de concreto danificados.

Saiba Mais:

O campo de areia que faz parte da estrutura da praça também foi alvo de reclamações. Segundo os moradores, o alambrado que cerca o espaço está comprometido, com arames expostos e buracos na cerca, o que representa risco para os frequentadores, especialmente crianças e pessoas que utilizam o local para atividades físicas.