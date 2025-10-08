VÍDEO: Moradores denunciam abandono total de praça em Piracicaba

Moradores do bairro Vila Sônia, em Piracicaba, procuraram a redação do Jornal de Piracicaba para relatar problemas relacionados à conservação da Praça Mário Usberti, localizada na região. De acordo com os relatos, o espaço apresenta acúmulo de lixo em diversos pontos, brinquedos parados e sem manutenção, equipamentos de ginástica quebrados, além de bancos de concreto danificados.
O campo de areia que faz parte da estrutura da praça também foi alvo de reclamações. Segundo os moradores, o alambrado que cerca o espaço está comprometido, com arames expostos e buracos na cerca, o que representa risco para os frequentadores, especialmente crianças e pessoas que utilizam o local para atividades físicas.
A equipe de reportagem do JP esteve na praça na tarde de terça-feira (7) e verificou os problemas apontados pelos moradores. Em vários trechos do espaço havia resíduos acumulados próximos a lixeiras, brinquedos fora de uso e estruturas danificadas, como barras de apoio e bancos com partes quebradas. O alambrado, em mau estado de conservação, possui trechos com a fiação solta e partes abertas.
Ainda segundo os moradores, a situação vem se arrastando há meses, e a falta de manutenção tem afastado frequentadores. Famílias que utilizavam o espaço relataram preocupação com a segurança e com a ausência de ações de conservação por parte do poder público.
O que diz a Prefeitura
O Jornal de Piracicaba entrou em contato com a Prefeitura para questionar sobre a situação da praça. Em nota, a administração informou que, por meio da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, a limpeza do espaço, incluindo a coleta de materiais pelo programa Catacacareco, será realizada ao longo do mês. A nota também destaca que os brinquedos da praça estão incluídos na programação de manutenção e pintura, com previsão de conclusão até o mês de novembro.