Caiaque vira e jovem de 19 anos morre afogado no rio Piracicaba

Uma tragédia marcou a tarde desta terça-feira (7), em São Pedro, na Região Metropolitana de Piracicaba. Um jovem de 19 anos, que estava desaparecido desde o domingo (5) foi encontrado morto na área rural do bairro Paredão Vermelho.

VEJA MAIS

Segundo informações da Polícia Militar, o rapaz havia entrado no rio Piracicaba para passear de caiaque, sem utilizar colete salva-vidas. Durante o trajeto, a embarcação virou e ele desapareceu nas águas, gerando uma intensa mobilização de equipes de resgate.