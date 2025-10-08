Caiaque vira e jovem de 19 anos morre afogado no rio Piracicaba

Uma tragédia marcou a tarde desta terça-feira (7), em São Pedro, na Região Metropolitana de Piracicaba. Um jovem de 19 anos, que estava desaparecido desde o domingo (5) foi encontrado morto na área rural do bairro Paredão Vermelho.
VEJA MAIS
- "Sumiço" de marido no Engenho Central termina de forma inusitada em Piracicaba
- Menina de 9 anos é encontrada morta com corda de varal no pescoço
Segundo informações da Polícia Militar, o rapaz havia entrado no rio Piracicaba para passear de caiaque, sem utilizar colete salva-vidas. Durante o trajeto, a embarcação virou e ele desapareceu nas águas, gerando uma intensa mobilização de equipes de resgate.
O Corpo de Bombeiros iniciou as buscas ainda no domingo, mas o corpo só foi localizado nesta terça-feira, por volta das 14h, a cerca de 3,5 quilômetros do ponto onde o caiaque afundou.
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
No local estiveram presentes a Polícia Militar, a Polícia Civil, a equipe de perícia e a funerária, que realizaram os procedimentos legais.
O caso chocou familiares e moradores da região, que acompanharam as buscas com esperança de um desfecho diferente. A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar as circunstâncias do acidente.