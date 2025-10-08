Veja o estado em que ficou o restaurante do Fogaça após explosão

Uma parte do restaurante Jamile, do chef piracicabano Henrique Fogaça, localizado na Rua 13 de Maio, 647, no bairro da Bela Vista, região central de São Paulo, desabou por volta das 12h20 desta quarta-feira (8). O Corpo de Bombeiros confirmou que o incidente ocorreu após uma explosão de gás.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que pelo menos seis pessoas ficaram sob os escombros. Equipes do Corpo de Bombeiros, Serviço Médico de Atendimento de Urgência (Samu), Polícia Militar (PM), Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) e Defesa Civil foram mobilizadas para o local, com dez viaturas e apoio do helicóptero Águia.