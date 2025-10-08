Veja o estado em que ficou o restaurante do Fogaça após explosão

Uma parte do restaurante Jamile, do chef piracicabano Henrique Fogaça, localizado na Rua 13 de Maio, 647, no bairro da Bela Vista, região central de São Paulo, desabou por volta das 12h20 desta quarta-feira (8). O Corpo de Bombeiros confirmou que o incidente ocorreu após uma explosão de gás.
A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que pelo menos seis pessoas ficaram sob os escombros. Equipes do Corpo de Bombeiros, Serviço Médico de Atendimento de Urgência (Samu), Polícia Militar (PM), Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) e Defesa Civil foram mobilizadas para o local, com dez viaturas e apoio do helicóptero Águia.
Na parte superior do Jamile, havia algumas cadeiras caídas. O desabamento ocorreu na parte interna do imóvel.
Segundo um funcionário do restaurante, o desabamento ocorreu antes do horário do almoço, no mezanino, em uma parte exclusiva para funcionários. Ainda de acordo com ele, os feridos são funcionários, não clientes. Ele conseguiu descer as escadas e não se feriu.
O dono do estacionamento ao lado do restaurante, José Antônio de Lima, confirmou que o estabelecimento não estava aberto para o almoço. O desabamento do mezanino teria ocorrido por volta do meio-dia.