VÍDEO: famílias de capivaras encantam visitantes na Área de Lazer

Frequentadores da Área de Lazer de Piracicaba têm compartilhado registros cheios de fofura: famílias inteiras de capivaras curtindo a lagoa, nadando tranquilas e circulando pelo gramado. Os vídeos, feitos por seguidores do Jornal de Piracicaba que costumam caminhar no local, mostram momentos de pura harmonia entre os animais e a natureza.

Apesar da simpatia e do jeitinho dócil que conquista quem passa por perto, os especialistas alertam: é importante manter distância e evitar o contato direto. As capivaras podem carregar o carrapato-estrela, transmissor da febre maculosa — doença grave e que exige atenção.

O ideal é admirar de longe, registrar belas fotos e deixar que as capivaras continuem reinando, com toda a calma que só elas têm, às margens da lagoa.