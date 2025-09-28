Dóceis e perigosas: capivaras viram caso de saúde pública 

Elas são encantadoras, dóceis e muito queridas pela população, em especial pelas crianças. Porém, viraram caso de saúde pública. As capivaras, que vivem e circulam normalmente às margens do Rio Piracicaba, principalmente na região da ponte Irmãos Rebouças, da Passarela Pênsil e da avenida Cruzeiro do Sul, são o ponto de uma discussão nos últimos dias por conta de uma decisão da prefeitura, que estuda a esterilização dos animais a fim de evitar a proliferação da espécie.

Especialistas ouvidos pela reportagem do Jornal de Piracicaba apoiam a iniciativa como medida para o controle populacional da espécie. Já o vereador Felipe Jorge Dário (Solidariedade), o Felipe Gema, não somente apoia essa medida preventiva, como também quer o remanejamento da espécie da região urbana da cidade.

De acordo com a administração municipal, não se tem o número exato de capivaras que existem às margens do Rio Piracicaba. Contudo, dentro do Parque da Rua do Porto, estima-se haver 42 animais vivendo em uma colônia, sendo que o aumento no número de animais nos últimos anos se deu devido à alta taxa reprodutiva da espécie.