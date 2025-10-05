05 de outubro de 2025
DRAMA FAMILIAR

Bebê cai em caixa d'água e fica em estado grave em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Pira1
O SAMU foi acionado e levou a criança de 10 meses para o hospital.

 Um bebê de apenas dez meses ficou em estado grave após cair dentro de uma caixa d’água no quintal de sua casa, na manhã deste domingo (5), no bairro Campestre, em Piracicaba.

Segundo informações iniciais, a criança foi encontrada desacordada dentro do reservatório por familiares, que entraram em desespero ao perceber o que havia acontecido. Em uma corrida contra o tempo, os parentes levaram o bebê até uma farmácia próxima e, de lá, acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Os socorristas realizaram manobras de reanimação e encaminharam a vítima com urgência para a Santa Casa de Piracicaba. O quadro clínico é considerado extremamente grave.

A Polícia Civil registrou um boletim de ocorrência e vai investigar as circunstâncias da queda. A perícia deve ajudar a esclarecer se houve descuido ou falha estrutural no local do acidente.

