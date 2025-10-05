Bebê cai em caixa d'água e fica em estado grave em Piracicaba

Um bebê de apenas dez meses ficou em estado grave após cair dentro de uma caixa d’água no quintal de sua casa, na manhã deste domingo (5), no bairro Campestre, em Piracicaba.

Segundo informações iniciais, a criança foi encontrada desacordada dentro do reservatório por familiares, que entraram em desespero ao perceber o que havia acontecido. Em uma corrida contra o tempo, os parentes levaram o bebê até uma farmácia próxima e, de lá, acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).