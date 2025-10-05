Bebê cai em caixa d'água e fica em estado grave em Piracicaba

Um bebê de apenas dez meses ficou em estado grave após cair dentro de uma caixa d’água no quintal de sua casa, na manhã deste domingo (5), no bairro Campestre, em Piracicaba.
VEJA MAIS
- Bebê é encontrado morto pela mãe no Jardim Itapuã em Piracicaba
- Moradores encontram homem morto em residência
Segundo informações iniciais, a criança foi encontrada desacordada dentro do reservatório por familiares, que entraram em desespero ao perceber o que havia acontecido. Em uma corrida contra o tempo, os parentes levaram o bebê até uma farmácia próxima e, de lá, acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).
Os socorristas realizaram manobras de reanimação e encaminharam a vítima com urgência para a Santa Casa de Piracicaba. O quadro clínico é considerado extremamente grave.
A Polícia Civil registrou um boletim de ocorrência e vai investigar as circunstâncias da queda. A perícia deve ajudar a esclarecer se houve descuido ou falha estrutural no local do acidente.