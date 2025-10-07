'Sumiço' de marido no Engenho Central acaba de forma inusitada

Na noite deste domingo (5), uma mulher entrou em desespero após perder contato com o marido durante um evento no Engenho Central. Sem sinal do homem e com o celular dele fora de área, ela procurou ajuda e o Corpo de Bombeiros foi acionado.

O que começou como uma ocorrência de desaparecimento misterioso no Engenho Central acabou virando uma história curiosa e bizarra em Piracicaba.

As buscas ganharam força e se espalharam pelas margens do rio Piracicaba e áreas de mata próximas. A situação causou apreensão na cidade, com o sumiço repentino do Engenho Central — até que o motivo veio à tona: o celular do homem havia simplesmente descarregado.

Sem conseguir avisar a esposa e acreditando que ela já tinha ido embora, ele decidiu caminhar sozinho até o prédio onde moram. Horas depois, o reencontro aconteceu, e o alvoroço terminou com um abraço e uma boa dose de constrangimento.

No fim das contas, ninguém se feriu, mas as equipes efetuaram buscas à toa no local. O caso virou uma das histórias mais inusitadas do fim de semana em Piracicaba.