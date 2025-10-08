Durante época de reprodução, saruês invadem as cidades; Entenda

O período reprodutivo dos saruês, que vai de setembro a março, explica o crescimento de aparições desses animais em áreas urbanas: fêmeas em fase de amamentação intensificam a busca por alimento, o que as leva a circular mais próximo de residências e comércios. Embora muitas pessoas os confundam com pragas, especialistas e autoridades ambientais ressaltam que esses marsupiais desempenham funções ecológicas importantes e raramente oferecem risco quando não provocados.

Saruês são predadores oportunistas que ajudam a controlar populações de escorpiões, baratas, aranhas e roedores, além de consumirem frutas e favorecerem a dispersão de sementes — papel relevante para a regeneração de áreas verdes. “Eles contribuem diretamente para o equilíbrio do ecossistema urbano; atacar ou tentar capturá-los põe em risco tanto o animal quanto o cidadão”, afirma Alesandra Fontanesi, diretora do Departamento de Bem-Estar Animal de Valinhos, lembrando que maus-tratos a animais silvestres configuram crime ambiental.