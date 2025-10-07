OnG ‘Gatos de Rua’ realiza bazar em Piracicaba, no teatro S. José

A OnG “Gatos de Rua” está realizando entre segunda-feira (6) e quarta-feira (8) um bazar beneficente para arrecadação de recursos. O evento acontece no Teatro São José, no Centro, das 9h às 17h. A “Gatos de Rua” atua há 11 anos em Piracicaba e região com uma equipe de seis voluntárias. A OnG tem atualmente cerca de 100 animais – sendo que são doados uma média de 20 a 30 gatos por mês.
No bazar, poderão ser adquiridos desde roupas e sapatos, passando por acessórios, bijuterias, artigos de cozinha, cama, mesa e banho, peças de decoração e eletroeletrônicos, entre outros. Tudo é organizado por seções para melhor observação dos visitantes. Todos esses artigos foram doados por pessoas comuns que apoiam a causa animal.
De acordo com Paola Simonaggio, que é uma das idealizadoras do “Gatos de Rua”, toda a renda arrecadada será revertida para pagamento de veterinários, além de tratamentos, cirurgias, castração, ração, remédio, entre outros. “Uma parte, inclusive, já está gasta. A gente vai ter de faturar para pagar”, declarou.
Paola contou ainda que a população pode comparecer tranquilamente por que encontrará produtos de qualidade. “A gente faz uma triagem, vê peça por peça. Tudo que a gente ganha é testado, a gente vê as condições. Então, tem coisas muito boas. É impecável o nosso bazar e é gigantesco", contou.
Redes sociais: Instagram: @equipegatosderua
Facebook: Equipe gatos de rua
Whatsapp: (19) 9 9979-6237
CHAVE PIX 51.883.000/0001-18 (Ana Paula)