OnG ‘Gatos de Rua’ realiza bazar em Piracicaba, no teatro S. José

A OnG “Gatos de Rua” está realizando entre segunda-feira (6) e quarta-feira (8) um bazar beneficente para arrecadação de recursos. O evento acontece no Teatro São José, no Centro, das 9h às 17h. A “Gatos de Rua” atua há 11 anos em Piracicaba e região com uma equipe de seis voluntárias. A OnG tem atualmente cerca de 100 animais – sendo que são doados uma média de 20 a 30 gatos por mês.

No bazar, poderão ser adquiridos desde roupas e sapatos, passando por acessórios, bijuterias, artigos de cozinha, cama, mesa e banho, peças de decoração e eletroeletrônicos, entre outros. Tudo é organizado por seções para melhor observação dos visitantes. Todos esses artigos foram doados por pessoas comuns que apoiam a causa animal.