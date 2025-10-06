06 de outubro de 2025
JP - Sampi Piracicaba

REVOLTA

Idoso invade hospital Hapvida armado com pistola de Airsoft

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Portal E-Limeira
O idoso armado invadiu a unidade e assustou pacientes e funcionários.
 Um início de semana tranquilo acabou em momentos de tensão no hospital Hapvida, em Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba. Na manhã desta segunda-feira (6), um idoso armado com uma pistola de airsoft invadiu a unidade e deixou pacientes e funcionários assustados.

Segundo informações, o homem teria surtado após uma viagem frustrada até Ribeirão Preto, onde descobriu que seus exames médicos não haviam sido agendados. Revoltado, ele retornou a Limeira e foi direto até a sede administrativa do Hapvida, onde passou a fazer ameaças e discutir com funcionários.

A situação rapidamente saiu do controle, e a Polícia Militar foi acionada. Em poucos minutos, as equipes chegaram ao local e conseguiram conter o idoso, evitando uma tragédia. A pistola usada por ele foi identificada como de airsoft, uma réplica de arma de fogo.

De acordo com informações, o idoso sofre com fortes dores crônicas na coluna e estaria profundamente abalado emocionalmente por conta da sequência de desencontros e frustrações com o atendimento.

Após ser imobilizado, o homem precisou de atendimento médico no próprio hospital, onde foi medicado e ficou sob observação.

A ocorrência foi registrada na delegacia. Apesar do susto e da correria, ninguém ficou ferido.

