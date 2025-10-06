Idoso invade hospital Hapvida armado com pistola de Airsoft

Um início de semana tranquilo acabou em momentos de tensão no hospital Hapvida, em Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba. Na manhã desta segunda-feira (6), um idoso armado com uma pistola de airsoft invadiu a unidade e deixou pacientes e funcionários assustados.
VEJA MAIS
- Mistério no Engenho Central: homem desaparece em Piracicaba
- Piloto de parapente cai sobre árvores ao perder controle
Segundo informações, o homem teria surtado após uma viagem frustrada até Ribeirão Preto, onde descobriu que seus exames médicos não haviam sido agendados. Revoltado, ele retornou a Limeira e foi direto até a sede administrativa do Hapvida, onde passou a fazer ameaças e discutir com funcionários.
A situação rapidamente saiu do controle, e a Polícia Militar foi acionada. Em poucos minutos, as equipes chegaram ao local e conseguiram conter o idoso, evitando uma tragédia. A pistola usada por ele foi identificada como de airsoft, uma réplica de arma de fogo.
De acordo com informações, o idoso sofre com fortes dores crônicas na coluna e estaria profundamente abalado emocionalmente por conta da sequência de desencontros e frustrações com o atendimento.
Após ser imobilizado, o homem precisou de atendimento médico no próprio hospital, onde foi medicado e ficou sob observação.
A ocorrência foi registrada na delegacia. Apesar do susto e da correria, ninguém ficou ferido.