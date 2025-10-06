Idoso invade hospital Hapvida armado com pistola de Airsoft

Um início de semana tranquilo acabou em momentos de tensão no hospital Hapvida, em Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba. Na manhã desta segunda-feira (6), um idoso armado com uma pistola de airsoft invadiu a unidade e deixou pacientes e funcionários assustados.

Segundo informações, o homem teria surtado após uma viagem frustrada até Ribeirão Preto, onde descobriu que seus exames médicos não haviam sido agendados. Revoltado, ele retornou a Limeira e foi direto até a sede administrativa do Hapvida, onde passou a fazer ameaças e discutir com funcionários.