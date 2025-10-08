Certidão de Nascimento pode ser retirada online; saiba como

Cidadãos brasileiros agora têm a opção de resolver pendências civis e burocráticas com documentos sem sair de casa. A emissão de certidões de nascimento, casamento e óbito pode ser feita de forma integralmente online, utilizando o portal oficial RegistroCivil.org.br. A nova funcionalidade elimina a necessidade de deslocamento a cartórios na maioria dos casos, promovendo agilidade e acessibilidade.

Para utilizar o sistema, o usuário deve acessar o portal RegistroCivil.org.br, selecionar o tipo de certidão e preencher os dados solicitados. Após a confirmação, o pagamento (se aplicável) pode ser efetuado via cartão, boleto, Pix ou outros métodos permitidos.