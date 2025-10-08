08 de outubro de 2025
CONFIRA A LISTA

Saiba as melhores e piores pimentas do mercado; veja ranking

Por Da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Imagem gerada por IA
O perfil Ceia Clandestina viralizou após publicação, no último dia 5 de agosto, com a lista de nomes renomados de molhos de pimenta
O perfil gastronômico Ceia Clandestina realizou um teste comparativo com 26 marcas de molhos de pimenta disponíveis no mercado para determinar a melhor opção de 2025. A avaliação considerou critérios como sabor, aroma, equilíbrio entre ardência e acidez, além da textura dos produtos.

VEJA MAIS:

O primeiro colocado foi o Molho de Pimenta Mendez. Os avaliadores destacaram o sabor encorpado e a ardência do produto. Segundo o painel, o molho apresenta uma massa concentrada de pimenta, é muito aromático, possui sementes e é bem ácido.

O segundo lugar ficou com o Tabasco, molho americano de reconhecimento internacional, conhecido por seu sabor ácido e picante característico. Fechando o top 3, o Frankz foi mencionado por sua ardência firme e saborosa, além de notas defumadas que agradaram aos consumidores que preferem molhos mais intensos.

Destaques do Top 10 e marcas populares

Outras marcas que se destacaram no ranking foram:

  • O Da Terrinha, na quarta posição, foi valorizado pelo sabor artesanal e pela combinação entre vinagre e pimenta malagueta.
  • O Pelleto ficou em quinto lugar, com elogios à sua textura densa e ao toque levemente adocicado.
  • Os dois molhos da Swift (Defumado e Tradicional) ocuparam posições consecutivas no ranking.
  • As marcas Galo e Castelo foram citadas por entregarem boa acidez, embora tenham ficado atrás em intensidade de sabor.

Na parte inferior da classificação, apareceram marcas de grande distribuição. Campo Belo, Knorr, Bravo, Dia e Qualitá não alcançaram bom desempenho em sabor e consistência.

As últimas posições foram ocupadas por Arrifana, Kitano, Oruam, Kisabor. O molho Regina amargou a última posição do ranking, com um avaliador descrevendo seu sabor como similar a "água com açúcar".

Classificação Completa

  1. Mendez
  2. Tabasco
  3. Frankz
  4. Da Terrinha
  5. Pelleto
  6. Swift Defumado
  7. Swift
  8. Galo
  9. Castelo
  10. Sabor Indias
  11. Kenko
  12. Compainha
  13. Vale beija flor
  14. Cepera
  15. Gota
  16. Confiare
  17. Campo Belo
  18. Knorr
  19. Bravo
  20. Dia
  21. Qualita
  22. Arrifana
  23. Kitano
  24. Oruam
  25. Kisabor
  26. Regina

