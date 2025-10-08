Saiba as melhores e piores pimentas do mercado; veja ranking

O perfil gastronômico Ceia Clandestina realizou um teste comparativo com 26 marcas de molhos de pimenta disponíveis no mercado para determinar a melhor opção de 2025. A avaliação considerou critérios como sabor, aroma, equilíbrio entre ardência e acidez, além da textura dos produtos.
O primeiro colocado foi o Molho de Pimenta Mendez. Os avaliadores destacaram o sabor encorpado e a ardência do produto. Segundo o painel, o molho apresenta uma massa concentrada de pimenta, é muito aromático, possui sementes e é bem ácido.
O segundo lugar ficou com o Tabasco, molho americano de reconhecimento internacional, conhecido por seu sabor ácido e picante característico. Fechando o top 3, o Frankz foi mencionado por sua ardência firme e saborosa, além de notas defumadas que agradaram aos consumidores que preferem molhos mais intensos.
Destaques do Top 10 e marcas populares
Outras marcas que se destacaram no ranking foram:
- O Da Terrinha, na quarta posição, foi valorizado pelo sabor artesanal e pela combinação entre vinagre e pimenta malagueta.
- O Pelleto ficou em quinto lugar, com elogios à sua textura densa e ao toque levemente adocicado.
- Os dois molhos da Swift (Defumado e Tradicional) ocuparam posições consecutivas no ranking.
- As marcas Galo e Castelo foram citadas por entregarem boa acidez, embora tenham ficado atrás em intensidade de sabor.
Na parte inferior da classificação, apareceram marcas de grande distribuição. Campo Belo, Knorr, Bravo, Dia e Qualitá não alcançaram bom desempenho em sabor e consistência.
As últimas posições foram ocupadas por Arrifana, Kitano, Oruam, Kisabor. O molho Regina amargou a última posição do ranking, com um avaliador descrevendo seu sabor como similar a "água com açúcar".
Classificação Completa
- Mendez
- Tabasco
- Frankz
- Da Terrinha
- Pelleto
- Swift Defumado
- Swift
- Galo
- Castelo
- Sabor Indias
- Kenko
- Compainha
- Vale beija flor
- Cepera
- Gota
- Confiare
- Campo Belo
- Knorr
- Bravo
- Dia
- Qualita
- Arrifana
- Kitano
- Oruam
- Kisabor
- Regina