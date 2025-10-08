Saiba as melhores e piores pimentas do mercado; veja ranking

O perfil gastronômico Ceia Clandestina realizou um teste comparativo com 26 marcas de molhos de pimenta disponíveis no mercado para determinar a melhor opção de 2025. A avaliação considerou critérios como sabor, aroma, equilíbrio entre ardência e acidez, além da textura dos produtos.

O primeiro colocado foi o Molho de Pimenta Mendez. Os avaliadores destacaram o sabor encorpado e a ardência do produto. Segundo o painel, o molho apresenta uma massa concentrada de pimenta, é muito aromático, possui sementes e é bem ácido.