Menina de 9 anos é encontrada morta com corda de varal no pescoço

Segundo informações, a criança morava com a mãe e duas irmãs — uma recém-nascida e outra de 3 anos. Em depoimento à polícia, a mãe afirmou que havia tomado medicamentos controlados para dormir e não ouviu nenhum barulho durante. As meninas teriam ficado brincando na sala, onde havia cordas de varal.

Um caso chocante mobilizou a cidade de Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba, nesta quarta-feira (8).Uma menina de 9 anos foi encontrada morta na sala de casa, no bairro Belinha Ometto, em circunstâncias suspeitas, com uma corda de varal enroscada no pescoço.

Um vizinho, que chegou na casa com a recém-nascida, foi quem encontrou a menina de 9 anos caída e com a corda enrolada no pescoço. Ele chamou pela mulher, que acordou e acionou o SAMU e a Polícia Militar.

Apesar da rápida chegada do socorro, a morte foi constatada no local.A Perícia Técnica e a Polícia Civil estiveram na residência para investigar o caso. Alguns detalhes chamaram atenção dos policiais, como o fato de a corda estar apenas enroscada, e não presa em ponto fixo, além do relato sobre o vizinho com a recém-nascida.

O corpo da criança foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) da cidade para exame necroscópico. A Polícia Civil investiga o caso.