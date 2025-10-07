07 de outubro de 2025
JP - Sampi Piracicaba

JP - Sampi Piracicaba
JP - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP nas Redes Sociais | @jpjornal
ATO HERÓICO

VÍDEO:GCM salva homem prestes a pular de passarela em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação GCM
A atitude heróica do GCM e de populares salvou a vida do homem na Rodovia do Açúcar.
A atitude heróica do GCM e de populares salvou a vida do homem na Rodovia do Açúcar.

 Um gesto de coragem e humanidade marcou a tarde desta segunda-feira (7), em Piracicaba. O GCM Alexandre, da cidade de São Pedro, impediu uma tentativa de suicídio na passarela do bairro Chapadão, salvando a vida de um homem que estava prestes a se jogar.

VEJA MAIS

O agente, que estava a caminho de uma confraternização em família, percebeu o desespero do indivíduo e interrompeu imediatamente o trajeto para agir. Com calma, empatia e firmeza, Alexandre iniciou uma conversa com o homem, tentando convencê-lo a desistir da ação.

Foram minutos de intensa tensão e emoção, mas o diálogo surtiu efeito: o GCM conseguiu fazer o homem recuar e descer em segurança da estrutura.

Com o apoio do guarda, o homem foi levado até a própria residência, onde ficou sob os cuidados da família.

O ato heróico mostra que o espírito de um verdadeiro agente de segurança não se limita ao horário de serviço.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários