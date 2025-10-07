VÍDEO:GCM salva homem prestes a pular de passarela em Piracicaba

Um gesto de coragem e humanidade marcou a tarde desta segunda-feira (7), em Piracicaba. O GCM Alexandre, da cidade de São Pedro, impediu uma tentativa de suicídio na passarela do bairro Chapadão, salvando a vida de um homem que estava prestes a se jogar.

O agente, que estava a caminho de uma confraternização em família, percebeu o desespero do indivíduo e interrompeu imediatamente o trajeto para agir. Com calma, empatia e firmeza, Alexandre iniciou uma conversa com o homem, tentando convencê-lo a desistir da ação.