Quarta-feira (8) começa nublada em Piracicaba; Veja a previsão

Piracicaba amanheceu nublada nesta quarta-feira (08). Segundo o portal ClimaTempo, a previsão de hoje é sol com muitas nuvens durante o dia e noite chuvosa. A temperatura deve variar entre 17°C e 25°C, e estima-se chuva de 1,2 mm (67% de chance).
Modelos meteorológicos atualizados apontam que, após período prolongado de tempo seco, a atmosfera sobre Piracicaba e outras regiões de São Paulo ganhou instabilidade desde terça-feira (07). Entre os dias 7 e 10 de outubro há previsão de ventos mais intensos vindos do oceano, que podem provocar agitação marítima no litoral paulista e queda das temperaturas, mantendo um padrão mais ameno para a época.
A formação de áreas de instabilidade aumenta a probabilidade de desenvolvimento de nuvens carregadas no interior, elevando o risco de pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Além disso, os modelos indicam a possível chegada de uma frente fria mais intensa por volta da próxima terça-feira (14), capaz de provocar chuvas volumosas e tempestades em vários pontos do estado — atenção especial à região noroeste, que vinha com baixos índices pluviométricos.
Impactos e recomendações
A volta das chuvas é acompanhada por produtores rurais e órgãos de defesa civil; embora possa aliviar a estiagem e repor níveis de reservatórios, também aumenta o risco de alagamentos, vento forte e deslizamentos pontuais. A população deve acompanhar atualizações diárias e seguir as orientações da Defesa Civil em caso de eventos extremos.
