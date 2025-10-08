Quarta-feira (8) começa nublada em Piracicaba; Veja a previsão

Piracicaba amanheceu nublada nesta quarta-feira (08). Segundo o portal ClimaTempo, a previsão de hoje é sol com muitas nuvens durante o dia e noite chuvosa. A temperatura deve variar entre 17°C e 25°C, e estima-se chuva de 1,2 mm (67% de chance).

Modelos meteorológicos atualizados apontam que, após período prolongado de tempo seco, a atmosfera sobre Piracicaba e outras regiões de São Paulo ganhou instabilidade desde terça-feira (07). Entre os dias 7 e 10 de outubro há previsão de ventos mais intensos vindos do oceano, que podem provocar agitação marítima no litoral paulista e queda das temperaturas, mantendo um padrão mais ameno para a época.