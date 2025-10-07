Confronto com Baep termina com 2 suspeitos mortos

Policiais do Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP 10) reagiram a ataques e trocaram tiros com criminosos armados na noite deste domingo (5), em Rio Claro, na Região Metropolitana de Piracicaba. Os dois suspeitos morreram no local após intensa perseguição e confronto.
O caso aconteceu por volta das 19h, na venida 1, bairro Assistência, e mobilizou diversas equipes da 1ª Companhia do 37º Batalhão da Polícia Militar do Interior. Segundo o boletim de ocorrência, tudo começou quando uma viatura de radiopatrulha (I-37127) deu início ao acompanhamento de uma motocicleta de grande porte que circulava em alta velocidade pelo bairro Jardim Novo I. Durante a perseguição, os ocupantes do veículo efetuaram disparos contra os policiais, iniciando um confronto armado.
Outras equipes do BAEP (E-10117 e E-10114) seguiram no apoio e conseguiram avistar a motocicleta com dois indivíduos em fuga. Na altura da rotatória do Jardim Novo II, o piloto perdeu o controle e ambos caíram ao solo, fugindo a pé em direção a uma área de mata.
De acordo com o relato policial, um dos criminosos abriu fogo contra os agentes, sendo atingido após o revide. O segundo suspeito também foi localizado mais ao fundo da mata e voltou a atirar contra os policiais, que novamente reagiram.
Com a chegada do SAMU, o médico confirmou o óbito dos dois indivíduos ainda no local. Durante a perícia, constatou-se que a motocicleta utilizada na fuga era uma BMW G310 GS, produto de furto registrado em 2 de agosto de 2025, no município de Santa Bárbara d’Oeste (BOPC nº 7304785/2025). O veículo estava com placa adulterada (PRT4C46).
As equipes apreenderam, uma pistola calibre 9mm marca Luger, com numeração suprimida e 6 munições intactas, um revólver calibre .38 Taurus, também com numeração raspada, contendo 4 munições deflagradas e 2 intactas. Além da motocicleta BMW furtada utilizada na fuga.
O Delegado de Polícia acompanhou os trabalhos no local, juntamente com o perito criminal e demais autoridades. O caso foi registrado no Plantão Policial de Rio Claro como Morte Decorrente de Intervenção Policial (MDIP).