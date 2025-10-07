Confronto com Baep termina com 2 suspeitos mortos

Policiais do Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP 10) reagiram a ataques e trocaram tiros com criminosos armados na noite deste domingo (5), em Rio Claro, na Região Metropolitana de Piracicaba. Os dois suspeitos morreram no local após intensa perseguição e confronto.

O caso aconteceu por volta das 19h, na venida 1, bairro Assistência, e mobilizou diversas equipes da 1ª Companhia do 37º Batalhão da Polícia Militar do Interior. Segundo o boletim de ocorrência, tudo começou quando uma viatura de radiopatrulha (I-37127) deu início ao acompanhamento de uma motocicleta de grande porte que circulava em alta velocidade pelo bairro Jardim Novo I. Durante a perseguição, os ocupantes do veículo efetuaram disparos contra os policiais, iniciando um confronto armado.

Outras equipes do BAEP (E-10117 e E-10114) seguiram no apoio e conseguiram avistar a motocicleta com dois indivíduos em fuga. Na altura da rotatória do Jardim Novo II, o piloto perdeu o controle e ambos caíram ao solo, fugindo a pé em direção a uma área de mata.