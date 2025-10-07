Assassino procurado e 4 foragidos são presos em operação

As operações, realizadas pelo Décimo Batalhão de Polícia Militar do Interior (10º BPM/I), visam garantir a segurança da população e o combate à impunidade.

A Polícia Militar intensificou o cerco contra o crime e, em uma sequência de ações nesta segunda e terça-feira (6 e 7), prendeu cinco pessoas procuradas pela Justiça em diferentes cidades. As ocorrências foram registradas em Piracicaba, São Pedro e Santa Maria da Serra, e envolveram crimes graves como homicídio, tráfico de drogas e lesão corporal.

Na manhã desta segunda-feira (6), durante patrulhamento no bairro Califórnia, em Piracicaba, os policiais abordaram um homem em um comércio local. Após consulta ao sistema, foi constatado um mandado de prisão preventiva por homicídio. O suspeito foi conduzido à Unidade de Polícia Judiciária e recolhido à disposição da Justiça.

Horas depois, à noite, na Rua do Porto, outro procurado foi localizado. O homem possuía mandado de prisão por lesão corporal e foi encaminhado ao Plantão Policial, onde permaneceu detido. Ainda na manhã desta segunda-feira, em São Pedro, equipes da PM localizaram um indivíduo com mandado de prisão em aberto no bairro São Dimas. Ele foi levado para exame clínico e posteriormente apresentado na Delegacia de Polícia, ficando sob custódia judicial.

Já em Santa Maria da Serra, durante patrulhamento noturno pelo bairro Levorato, policiais abordaram um homem em atitude suspeita. A checagem revelou que ele também era procurado pela Justiça, sendo imediatamente conduzido ao plantão policial e recolhido.