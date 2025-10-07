Fundo Social recebe mais de 3,6 mil litros de leite da Rede Delta

O Fundo Social de Solidariedade de Piracicaba recebeu 3.673 litros de leite, resultado de uma campanha de arrecadação promovida pela Rede Delta Supermercados. A ação solidária, parte das celebrações do 41º aniversário da rede, ocorreu entre 19 de setembro e 03 de outubro, com a participação de clientes das cinco unidades localizadas no Cecap, Av. Dois Córregos, Vila Rezende, Bongue e Av. Luciano Guidotti.

VEJA MAIS:

As doações serão distribuídas entre 28 entidades sociais do município até 08 de janeiro de 2026, com entregas realizadas duas vezes por semana. Entre as beneficiadas, estão 15 Organizações da Sociedade Civil (OSCs) que prestam assistência a crianças, idosos e indivíduos em situação de vulnerabilidade.