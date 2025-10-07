07 de outubro de 2025
EM PIRACICABA

Fundo Social recebe mais de 3,6 mil litros de leite da Rede Delta

Por Bia Xavier - JP |
Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Doações de leite foram feitas por clientes dos supermercados Delta durante a campanha de aniversário de 41 anos da rede.
O Fundo Social de Solidariedade de Piracicaba recebeu 3.673 litros de leite, resultado de uma campanha de arrecadação promovida pela Rede Delta Supermercados. A ação solidária, parte das celebrações do 41º aniversário da rede, ocorreu entre 19 de setembro e 03 de outubro, com a participação de clientes das cinco unidades localizadas no Cecap, Av. Dois Córregos, Vila Rezende, Bongue e Av. Luciano Guidotti.

As doações serão distribuídas entre 28 entidades sociais do município até 08 de janeiro de 2026, com entregas realizadas duas vezes por semana. Entre as beneficiadas, estão 15 Organizações da Sociedade Civil (OSCs) que prestam assistência a crianças, idosos e indivíduos em situação de vulnerabilidade.

Instituições como Oratório São Mário, APAE Piracicaba, Casa Dia Masculina, Cantinho da Vovó Sônia, Vibe Moviment, Espaço Pipa, Casa do Bom Menino, Associação Viva a Vida, Parevi Piracicaba, Gaia+, LBV, Lar Escola Afascom, Auma, Caphiv e Desafio Jovem Nascer de Novo estão entre as contempladas.

Valkíria Callovi, presidente do Fundo Social e primeira-dama de Piracicaba, agradeceu a Rede Delta e os clientes, enfatizando a importância da solidariedade e da colaboração entre o setor público e a iniciativa privada para fortalecer a rede de proteção social da cidade.

