Mesmo com tarifaço, exportações de Piracicaba sobem em setembro

Mesmo com o aumento nas exportações totais, as vendas para o mercado norte-americano — principal destino dos produtos piracicabanos — permaneceram estáveis. Em setembro, os envios aos Estados Unidos somaram US$ 131,1 milhões, o que representa 51,4% do total exportado pela cidade. A estabilidade ocorre apesar do impacto das tarifas impostas pelo governo norte-americano sobre parte dos produtos brasileiros.

As exportações de Piracicaba cresceram em setembro, segundo mês após o tarifaço imposto pelos Estados Unidos ao Brasil. De acordo com dados do Mdic (Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços), o município registrou embarques que somaram US$ 255 milhões, acima dos US$ 230,1 milhões contabilizados em agosto. O resultado mantém Piracicaba entre os principais polos exportadores do Estado de São Paulo. No mês, o município ocupou a quinta colocação no ranking estadual de exportações, reforçando a importância do setor industrial local, especialmente o ligado à produção de veículos, máquinas e equipamentos.

As importações, por sua vez, totalizaram US$ 308,9 milhões, resultando em um saldo negativo de US$ 53,9 milhões na balança comercial do município. O desempenho reflete o aumento na aquisição de insumos e componentes utilizados pela indústria local, que segue em ritmo de produção elevado.

Em agosto, primeiro mês após o início da vigência das novas tarifas, Piracicaba havia registrado estabilidade nas exportações, com leve variação positiva de 0,8% em relação ao mesmo mês de 2024. Naquele período, os Estados Unidos também responderam por cerca de 51% das vendas externas, demonstrando a continuidade da parceria comercial mesmo diante das barreiras tarifárias.

Para o economista e professor da Unicamp, Luiz Eduardo Gaio, o aumento das exportações de Piracicaba para os Estados Unidos, mesmo após o anúncio do tarifaço “surpreende por contrariar as expectativas de retração no curto prazo”, diz.

Em setembro de 2025, o município exportou US$ 255 milhões, crescimento de 11,26% em relação a agosto e de 2,86% frente ao mesmo mês de 2024. “As vendas para o mercado norte-americano somaram US$ 131 milhões, alta expressiva de 28,9% em relação a setembro do ano anterior, o que elevou a participação dos Estados Unidos de 41% para 51% nas exportações totais da cidade”, explica.