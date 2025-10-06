“O Agente Secreto”: filme com Wagner Moura é aposta ao Oscar 2026

Novo trailer reforça favoritismo do filme de Kleber Mendonça Filho
A aguardada produção “O Agente Secreto”, novo longa de Kleber Mendonça Filho estrelado por Wagner Moura, acaba de ganhar um trailer inédito divulgado pela Vitrine Filmes. O lançamento nacional está confirmado para 6 de novembro, e o longa já foi escolhido para representar o Brasil na corrida pelo Oscar 2026.
Estreias e festivais internacionais
Antes de chegar aos cinemas, o longa passará por sessões especiais no Festival do Rio, que ocorre até 12 de outubro, e também fará parte da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, de 16 a 30 de outubro. Em 3 de novembro, o filme será exibido no Frapa – Festival de Roteiro Audiovisual de Porto Alegre.
Com trajetória sólida no circuito internacional, “O Agente Secreto” foi premiado em Cannes, conquistando o troféu de Melhor Direção para Kleber Mendonça Filho e Melhor Ator para Wagner Moura. Também recebeu os prêmios FIPRESCI e Art et Essai, além de ter sido destaque em festivais de Sydney, Telluride, Lima e Biarritz.
Trama e ambientação histórica
O longa é ambientado no final da década de 1970, durante o regime militar brasileiro. Moura interpreta Marcelo, um professor universitário especializado em tecnologia que retorna ao Recife após anos em São Paulo. Ao tentar recomeçar sua vida, ele percebe estar sendo observado e se vê envolvido em uma teia de mistério, vigilância e paranoia.
Produção internacional e alcance global
Assinado também por Kleber Mendonça Filho no roteiro, o filme é resultado de uma coprodução entre Brasil, França, Alemanha e Holanda, envolvendo nomes como MK2 Films, One Two Films e Lemming Film. Distribuído pela Vitrine Filmes, o longa já tem estreia confirmada em mais de 90 países, entre eles China, Índia, México, Coreia do Sul e Nova Zelândia.
Rumo ao Oscar
Nos Estados Unidos, o filme chega a Nova York em 26 de novembro e Los Angeles em 5 de dezembro. Segundo a revista Hollywood Reporter, “O Agente Secreto” é apontado como uma das produções estrangeiras mais fortes da temporada, com chances reais não apenas na categoria de Melhor Filme Internacional, mas também em Melhor Direção, Melhor Roteiro Original e Melhor Ator.