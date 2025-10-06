“O Agente Secreto”: filme com Wagner Moura é aposta ao Oscar 2026

Novo trailer reforça favoritismo do filme de Kleber Mendonça Filho

A aguardada produção “O Agente Secreto”, novo longa de Kleber Mendonça Filho estrelado por Wagner Moura, acaba de ganhar um trailer inédito divulgado pela Vitrine Filmes. O lançamento nacional está confirmado para 6 de novembro, e o longa já foi escolhido para representar o Brasil na corrida pelo Oscar 2026.

Estreias e festivais internacionais

Antes de chegar aos cinemas, o longa passará por sessões especiais no Festival do Rio, que ocorre até 12 de outubro, e também fará parte da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, de 16 a 30 de outubro. Em 3 de novembro, o filme será exibido no Frapa – Festival de Roteiro Audiovisual de Porto Alegre.