Troca da Placa Mercosul custa R$250; saiba quem precisa mudar

O novo modelo de identificação veicular, conhecido como Placa Mercosul ou Placa de Identificação Veicular (PIV), já predomina nas ruas brasileiras com seu design branco e faixa azul. No entanto, a implementação do padrão, que inclui um QR Code e formato alfanumérico inédito, não exige a troca imediata da antiga placa cinza por todos os proprietários de veículos.

As normas do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), que entraram em vigor em outubro de 2025 e são aplicadas pelos Detrans estaduais, definem que a substituição é necessária apenas em casos específicos. A transição é gradual e busca atualizar o sistema de identificação sem gerar custos desnecessários para a frota já registrada.

Quando a troca da placa é obrigatória