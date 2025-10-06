CNJ autoriza homens no banheiro feminino; Entenda a decisão

O texto do despacho registra de forma clara: "Intimem-se todos os tribunais brasileiros para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informem se possuem algum ato normativo ou política que assegure o livre acesso a todos os espaços de uso comum dos prédios do Judiciário, incluindo banheiros e vestiários, em compatibilidade com o gênero de identificação, assim como também garantam o acesso a esses espaços com vestimenta compatível com o gênero de identificação." A formulação, segundo juristas, deixa margem para interpretar que homens biologicamente identificados como tal poderiam usar banheiros femininos desde que se identifiquem com o gênero feminino.

Uma decisão administrativa do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) acendeu uma nova frente de debate no país. Em 8 de agosto, o conselheiro Guilherme Feliciano assinou um despacho intimando todos os tribunais brasileiros a garantirem acesso a banheiros e vestiários de acordo com a identidade de gênero autodeclarada – e não pelo sexo biológico. O prazo para que as cortes informem suas práticas internas e implementem a diretriz é de apenas 15 dias, desencadeando uma onda de dúvidas sobre a natureza jurídica, o alcance prático e a legalidade da medida.

A iniciativa responde a um pedido de providências apresentado por entidades representativas da população LGBTQIA+, que reivindicam a eliminação de barreiras de acesso em prédios públicos do Judiciário. Os proponentes argumentam que pessoas transgênero enfrentam constrangimentos ao serem impedidas de usar banheiros ou vestiários compatíveis com sua identidade de gênero, além de sofrer exigências de vestimentas associadas ao sexo biológico em vez da autodeclaração de gênero. O argumento central é que, embora o STF reconheça direitos da população LGBTQIA+, decisões judiciais sobre o tema costumam demorar, enquanto a violência contra pessoas trans permanece um problema real e presente no cotidiano.

As organizações também relembraram um precedente importante: em 2013, o CNJ editou uma resolução que viabilizou o casamento civil homoafetivo em todo o país, antes mesmo de um pronunciamento específico do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. O episódio serviu de modelo para a atual investida, sugerindo que o Conselho tem competência para antecipar direitos em nome da dignidade e do acesso à Justiça.

Trâmite processual e suspensões

O processo que deu origem ao despacho tramita desde dezembro de 2022, conforme registros públicos do site do CNJ. Durante parte desse período, o procedimento ficou suspenso à espera de deliberação do Supremo Tribunal Federal em ações sobre o mesmo tema. Contudo, o STF acabou cancelando a repercussão geral e não apreciou o mérito das questões relacionadas ao uso de banheiros conforme identidade de gênero, o que motivou a retomada do caso no CNJ.