O Itaú está fora do ar? App passa por instabilidade nesta segunda

Em nota, o Itaú Unibanco confirmou que identificou uma instabilidade pontual, afetando parte dos clientes. A instituição afirmou que atua para restabelecer o funcionamento do aplicativo e que busca solucionar o problema com prioridade.

Usuários do aplicativo do Itaú relataram dificuldades de acesso durante a tarde desta segunda-feira (6). De acordo com relatos publicados nas redes sociais, o sistema apresentou falhas ao realizar login e acessar serviços básicos.

Segundo dados da plataforma Downdetector, as notificações de falhas começaram por volta das 14h22 e atingiram o pico às 15h07. Aproximadamente 70% das queixas estavam relacionadas à dificuldade de login em dispositivos móveis, como celulares e tablets.

A instabilidade também foi registrada pelo Google Trends, que apontou aumento repentino nas buscas por termos como "banco Itaú instabilidade", "downdetector Itaú" e "Itaú fora do ar hoje".

Apesar dos problemas, o funcionamento do aplicativo não foi interrompido para todos os usuários. Em alguns casos, o sistema voltou a operar após tentativas repetidas de acesso com outras contas.