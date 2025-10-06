VÍDEO: Acidente com drones durante apresentação causa tumulto

Um evento com drones e fogos de artifício realizado na cidade de Liuyang, na província de Hunan, China, terminou com falhas técnicas que causaram tumulto entre os presentes. A cidade é um dos principais centros de produção de artefatos pirotécnicos no país.
Durante a apresentação, que unia tecnologia de drones e efeitos pirotécnicos, parte dos equipamentos aéreos perdeu o controle. Vários drones colidiram no ar e caíram em chamas sobre a área onde estava o público, atingindo o solo coberto por palha seca. A queda provocou um princípio de incêndio e levou à dispersão imediata dos espectadores.
Imagens registradas por pessoas no local mostram os drones fora de controle e o disparo irregular de fogos de artifício, o que gerou correria. De acordo com autoridades locais, não houve feridos em estado grave. No entanto, publicações nas redes sociais relatam casos de queimaduras leves entre os presentes.
A empresa responsável pelo evento, Spark Troupe, informou que iniciou uma apuração interna para identificar as causas da falha. O evento foi encerrado antes do previsto, e equipes de segurança atuaram para conter o fogo e isolar a área. As investigações seguem em andamento.