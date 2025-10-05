Piloto de parapente cai sobre árvores ao perder estabilidade

Após perder estabilidade e altitude durante o voo, o parapentista caiu abruptamente sobre árvores, causando grande preocupação entre o público presentes no local.

Um piloto de parapente sofreu uma queda dramática na tarde deste domingo (5) na rampa de voo livre de São Pedro, na Região Metropolitana de Piracicaba.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram imediatamente acionadas para atender ao incidente. Apesar do impacto forte contra as árvores, o piloto não sofreu ferimentos graves e saiu ileso do acidente.

Imagens registradas por populares capturaram o momento tenso da queda, mostrando o parapente enredado nas árvores. O desfecho positivo, com a integridade física do piloto preservada, trouxe alívio diante de uma situação de alto risco.

A queda evidencia os desafios e riscos inerentes ao parapente, um esporte que exige habilidade e condições climáticas favoráveis. Os detalhes não foram divulgados sobre as circunstâncias específicas que levaram à perda de altitude.