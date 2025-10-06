Veja como será feita a compensação após mudanças no IR

Em votação relâmpago na noite de quarta-feira (1º), a Câmara dos Deputados carimbou, por 493 votos a zero, a maior mudança no Imposto de Renda Pessoa Física em quase uma década: a faixa de isenção sobe para salários de até R$ 5 mil mensais. A medida, segundo o Ministério da Fazenda, alivia imediatamente o bolso de pouco mais de 15 milhões de contribuintes e provoca renúncia fiscal estimada em R$ 25,8 bilhões por ano.

Para fechar a conta, o mesmo texto cria uma cobrança extra de até 10% sobre quem declara entre R$ 600 mil e R$ 1,2 milhão anuais — público que representa só 0,13 % dos declarantes e que hoje desembolsa, em média, 2,54 % de IR. A Fazenda projeta arrecadar R$ 34,12 bilhões com a nova alíquota, valor suficiente para neutralizar a renúncia e, se sobrar, compensar estados e municípios ou até baixar a futura Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) prevista na reforma tributária.

Outros pontos-chave

A sobretaxa atinge também remessas de dividendos ao exterior — mínimo de 10 %, independentemente do montante.

Ficam protegidos da nova mordida: lucros de vendas de bens, heranças, rendimentos da poupança, aposentadorias por doença grave e indenizações.

Dividendos referentes a resultados fechados até 31 de dezembro de 2025 continuam livres da retenção adicional, se aprovados pelos acionistas até essa data.

O projeto segue agora para o Senado; se passar sem mudanças, precisa da sanção presidencial até o fim de 2025 para entrar em vigor em 2026.

Nova lógica de descontos