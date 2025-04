Piracicaba: saiba como destinar seu IR para projetos sociais

Trabalhos sociais que beneficiam crianças e adolescentes em Piracicaba correm o risco de serem interrompidos por falta de recursos. No entanto, a solução pode estar nas mãos dos próprios cidadãos, sem que precisem gastar nada além do que já pagariam à Receita Federal.

Mais de 51 mil pessoas físicas em Piracicaba fazem a declaração completa do Imposto de Renda. Se cada uma delas destinasse uma parte do imposto devido para projetos cadastrados no CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente), aproximadamente R$ 37 milhões ficariam na cidade para financiar instituições sociais. Esse valor, que normalmente iria para a União, pode ser usado para manter serviços essenciais prestados a crianças e adolescentes.