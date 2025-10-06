06 de outubro de 2025
ENTENDA O QUE MUDA

Entenda mudanças na isenção de IR para quem ganha até R$5 mil

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: 2 min
Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
O texto para as mudanças no projeto segue para o Senado e, se aprovado e sancionado ainda neste ano, entrará em vigor em 2026
A Câmara dos Deputados aprovou, nesta quarta (1), um projeto de lei que isenta do Imposto de Renda (IR) contribuintes que recebem até R$ 5 mil mensais. Esta proposta é uma das prioridades do governo.

VEJA MAIS:

Com unanimidade na votação, os 493 deputados presentes apoiaram o projeto, com exceção do presidente da Casa, Hugo Motta, que não votou conforme o regimento. O texto segue para o Senado e, se aprovado e sancionado ainda neste ano, entrará em vigor em 2026.

Principais pontos da proposta

Isenção Atualizada:

  • A atual isenção cobre rendas de até R$ 3.060 mensais.
  • Com a mudança, trabalhadores que recebem R$ 5 mil deixarão de pagar R$ 335,15 mensais de IR.
  • A faixa de redução parcial foi ajustada de R$ 7 mil para R$ 7.350.
  • O governo deverá apresentar uma política de reajuste contínuo da tabela do IR no prazo de um ano após a nova lei entrar em vigor.

Taxação de Altas Rendas:

  • A proposta mantém uma alíquota de 10% para rendas mensais a partir de R$ 50 mil e anuais acima de R$ 1,2 milhão.
  • Lucros e dividendos distribuídos até 2028, se aprovados até dezembro de 2025, não serão taxados.
  • A medida deve gerar uma renúncia fiscal de R$ 26 bilhões, com compensações de R$ 32 bilhões, apoiando a reforma tributária.

Alívio Fiscal para Cartórios:

  • Profissionais de cartórios, como notários e registradores, receberão alívio tributário.
  • Os repasses obrigatórios, como taxas ao poder público, não serão considerados rendimento próprio e não serão tributados no IRPF.
  • Essa decisão visa ajustar a carga fiscal, oferecendo alívio a determinadas faixas de renda, enquanto mantém a taxação sobre rendas mais elevadas.

