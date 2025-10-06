Entenda mudanças na isenção de IR para quem ganha até R$5 mil

A Câmara dos Deputados aprovou, nesta quarta (1), um projeto de lei que isenta do Imposto de Renda (IR) contribuintes que recebem até R$ 5 mil mensais. Esta proposta é uma das prioridades do governo.

Com unanimidade na votação, os 493 deputados presentes apoiaram o projeto, com exceção do presidente da Casa, Hugo Motta, que não votou conforme o regimento. O texto segue para o Senado e, se aprovado e sancionado ainda neste ano, entrará em vigor em 2026.

Principais pontos da proposta