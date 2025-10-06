06 de outubro de 2025
CNU 2025

Confira AQUI o gabarito do Concurso Nacional Unificado

Por Bia Xavier - JP |
| Tempo de leitura: 4 min
Reprodução
Os aprovados na prova objetiva farão a dissertativa no dia 7 de dezembro.
Os aprovados na prova objetiva farão a dissertativa no dia 7 de dezembro.

O aguardado gabarito oficial da primeira fase do Concurso Nacional Unificado (CNU) de 2025 foi divulgado nesta segunda-feira (6). Este é um momento crucial para mais de 435 mil candidatos que participaram da seleção, que agora podem conferir suas respostas e se preparar para as próximas etapas. O CNU oferece um total de 3,6 mil vagas distribuídas em 32 órgãos federais, representando uma grande oportunidade para ingresso no serviço público. A divulgação do gabarito marca o início do período de recursos, uma fase vital para os candidatos que desejam contestar questões ou pontuações.

VEJA MAIS:

Como Acessar o Gabarito 

Para que os candidatos possam verificar seu desempenho e planejar os próximos passos, a Fundação Getulio Vargas (FGV), organizadora do certame, disponibilizou uma plataforma de acesso simplificada:

  • Acesse o Site Oficial: Navegue até o portal da Fundação Getulio Vargas, especificamente na seção dedicada ao CNU, através do site;
  • Realize o Login: Utilize sua conta oficial gov.br para efetuar o login seguro na plataforma, garantindo a autenticidade do acesso;
  • Consulte na Área do Candidato: Uma vez logado, localize e clique na "Área do Candidato", onde o gabarito estará disponível para consulta individual, permitindo a comparação com as respostas assinaladas na prova.

Além disso, é possível acessar o gabarito preliminar geral pelo link.

Prazo para Recursos: Uma Janela Curta e Importante

É fundamental que os candidatos estejam atentos ao curto período para interposição de recursos. Eles poderão ser protocolados exclusivamente na terça (7) e quarta-feira (8). Esta é a única oportunidade para contestar quaisquer questões que considerem equivocadas ou para solicitar a revisão de pontuações, caso haja justificativa plausível.

Calendário 

O cronograma do CNU 2025 segue com datas importantes para os participantes:

  • 12 de novembro: Divulgação da imagem do cartão-resposta de cada candidato, permitindo uma conferência minuciosa; convocação oficial para a realização da prova discursiva; período para confirmação das cotas (se aplicável); e início do prazo para o envio de títulos para avaliação.
  • 13 a 19 de novembro: Prazo final para anexar e enviar todos os documentos referentes à avaliação de títulos.
  • 7 de dezembro: Aplicação da prova discursiva, uma etapa eliminatória e classificatória que exige a produção de texto sobre temas específicos.
  • 6 de janeiro de 2026: Publicação das notas obtidas na prova discursiva, informando o desempenho dos candidatos nesta fase.
  • 7 e 8 de janeiro de 2026: Período destinado aos pedidos de revisão das notas da prova discursiva, para aqueles que desejarem contestar a correção.
  • 30 de janeiro de 2026: Publicação da primeira lista de classificação geral do concurso, um marco decisivo que indicará os candidatos aprovados nas primeiras fases.

Análise da Prova Objetiva

A prova objetiva, realizada no domingo (5), foi composta por questões de Português, Raciocínio Lógico e Atualidades, além de conteúdos específicos para cada bloco temático. Para os cargos de nível superior, a avaliação consistiu em 90 itens, sendo 30 questões comuns a todos os blocos e 60 questões específicas da área de cada candidato. Para os níveis médio e técnico, as provas foram adaptadas à escolaridade exigida. A Fundação Getulio Vargas (FGV) adotou um formato de prova extenso, demandando uma leitura criteriosa e atenção redobrada dos candidatos para a interpretação dos enunciados e a correta resolução das questões.

Logística e Ocorrências Durante a Aplicação do Exame

A etapa de aplicação do exame contou com a participação de um grande número de candidatos em todo o país, totalizando 760 mil inscritos. A logística da prova transcorreu majoritariamente sem grandes intercorrências. No entanto, foram registradas poucas ocorrências isoladas: em Manaus (AM), uma escola iniciou a aplicação da prova com 1h30 de atraso devido a uma falta de energia elétrica; e em Brasília (DF), um candidato necessitou de atendimento médico após passar mal, sendo socorrido rapidamente pela equipe de apoio.

Perspectivas Futuras para os Candidatos Aprovados

Os candidatos que obtiverem a pontuação necessária para avançar na seleção terão agora um período de quase dois meses para se dedicar intensivamente à preparação para a prova discursiva, agendada para 7 de dezembro. Esta fase exige foco na redação e na argumentação, sendo determinante para a classificação final. A divulgação das notas da discursiva em janeiro de 2026 será o passo final antes da definição da classificação geral e, consequentemente, da convocação para a posse dos aprovados nos cargos federais.

