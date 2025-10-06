Confira AQUI o gabarito do Concurso Nacional Unificado

A prova objetiva, realizada no domingo (5), foi composta por questões de Português, Raciocínio Lógico e Atualidades, além de conteúdos específicos para cada bloco temático. Para os cargos de nível superior, a avaliação consistiu em 90 itens, sendo 30 questões comuns a todos os blocos e 60 questões específicas da área de cada candidato. Para os níveis médio e técnico, as provas foram adaptadas à escolaridade exigida. A Fundação Getulio Vargas (FGV) adotou um formato de prova extenso, demandando uma leitura criteriosa e atenção redobrada dos candidatos para a interpretação dos enunciados e a correta resolução das questões.

Logística e Ocorrências Durante a Aplicação do Exame

A etapa de aplicação do exame contou com a participação de um grande número de candidatos em todo o país, totalizando 760 mil inscritos. A logística da prova transcorreu majoritariamente sem grandes intercorrências. No entanto, foram registradas poucas ocorrências isoladas: em Manaus (AM), uma escola iniciou a aplicação da prova com 1h30 de atraso devido a uma falta de energia elétrica; e em Brasília (DF), um candidato necessitou de atendimento médico após passar mal, sendo socorrido rapidamente pela equipe de apoio.

Perspectivas Futuras para os Candidatos Aprovados

Os candidatos que obtiverem a pontuação necessária para avançar na seleção terão agora um período de quase dois meses para se dedicar intensivamente à preparação para a prova discursiva, agendada para 7 de dezembro. Esta fase exige foco na redação e na argumentação, sendo determinante para a classificação final. A divulgação das notas da discursiva em janeiro de 2026 será o passo final antes da definição da classificação geral e, consequentemente, da convocação para a posse dos aprovados nos cargos federais.