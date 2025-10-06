Justiça proíbe governador de demitir professores doentes; Veja

A Apeoesp garantiu liminar do Tribunal de Justiça de São Paulo ação coletiva ajuizada pelo sindicato para a reversão de demissões e cessações de professores nas salas de leitura e no Projeto de Apoio à Tecnologia da Informação (Proati), além de redução de aulas e outras medidas que vem sendo tomadas contra professores que necessitam faltar ou se afastar em licença por razões de saúde.

VEJA MAIS:

Para a segunda presidenta da Apeoesp, a deputada estadual Professora Bebel (PT) esta liminar, obtida nesta sexta-feira, três de outubro, é uma grande vitória contra as perseguições do governador Tarcísio de Freitas e do secretário estadual da Educação, Renato Feder, aos professores da rede estadual de ensino.