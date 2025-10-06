06 de outubro de 2025
JP - Sampi Piracicaba

JP - Sampi Piracicaba
JP - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP nas Redes Sociais | @jpjornal
APEOESP

Justiça proíbe governador de demitir professores doentes; Veja

Por Da redação |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Professora Bebel é a segunda presidente da APEOESP.
Professora Bebel é a segunda presidente da APEOESP.

A Apeoesp garantiu liminar do Tribunal de Justiça de São Paulo ação coletiva ajuizada pelo sindicato para a reversão de demissões e cessações de professores nas salas de leitura e no Projeto de Apoio à Tecnologia da Informação (Proati), além de redução de aulas e outras medidas que vem sendo tomadas contra professores que necessitam faltar ou se afastar em licença por razões de saúde.

VEJA MAIS:

Para a segunda presidenta da Apeoesp, a deputada estadual Professora Bebel (PT) esta liminar, obtida nesta sexta-feira, três de outubro, é uma grande vitória contra as perseguições do governador Tarcísio de Freitas e do secretário estadual da Educação, Renato Feder, aos professores da rede estadual de ensino.

A liminar dada pelo juiz Josué Vilela Pimentel define que “dentre as exceções contidas nos arts. 19, § 5º; 20, § 7º; 22, § 11; 23 § 7º; e 29, § 4º da Resolução SEDUC n. 95/2024, devem ser incluídos os afastamentos e licenças médicas para tratamento de saúde, impedindo assim que, por tais razões, sejam impostos aos docentes perda de aulas, redução de jornada, extinção de contratos temporários ou impedimento de atribuições futuras baseados em tais afastamentos e licenças.

Mesmo com esta importante vitória, Bebel diz que a Apeoesp  permanecerá mobilizada na defesa dos professores e, através de  suas subsedes, atuará para fazer valer a decisão. “Cada professor prejudicado deverá requerer sua reintegração e a recuperação de seus direitos anteriores, por meio de modelos de requerimentos que a Apeoesp disponibilizará em seu site na Internet, juntamente com o boletim da entidade”, avisa Bebel.

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários