04 de outubro de 2025
METANOL NA DOSE

Vodca suspeita deixa jovem Bruna à beira da morte

Por Da redação/Pira1
| Tempo de leitura: 1 min
Bruna tem apenas 30 anos e está internada em estado gravíssimo desde a última segunda-feira.
 A vida de Bruna Araújo de Souza, de 30 anos, virou um pesadelo desde o último domingo (28), quando bebeu vodca com pêssego. A jovem está internada em estado gravíssimo desde o dia seguinte no Hospital de Clínicas de São Bernardo do Campo e, nesta semana, os médicos abriram o protocolo de morte cerebral.

Segundo a prefeitura, a suspeita é de que Bruna tenha sido vítima de intoxicação por metanol, possivelmente após beber uma mistura de vodca com suco de pêssego. Agora, autoridades investigam se a bebida estava adulterada.

O protocolo exige exames rígidos, que verificam reflexos, atividade do tronco cerebral e testes que confirmam se ainda há atividade elétrica no cérebro. A cada resultado, a família vive um drama: a possibilidade de que a jovem já não consiga mais reagir.

A Polícia e a Vigilância Sanitária acompanham o caso de perto, aguardando laudos para confirmar se a bebida foi mesmo a responsável pela tragédia.

Enquanto isso, Bruna permanece ligada a aparelhos, e seus familiares enfrentam uma espera angustiante entre a esperança e a dor da despedida.

