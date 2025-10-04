Vodca suspeita deixa jovem Bruna à beira da morte

A vida de Bruna Araújo de Souza, de 30 anos, virou um pesadelo desde o último domingo (28), quando bebeu vodca com pêssego. A jovem está internada em estado gravíssimo desde o dia seguinte no Hospital de Clínicas de São Bernardo do Campo e, nesta semana, os médicos abriram o protocolo de morte cerebral.

VEJA MAIS

Segundo a prefeitura, a suspeita é de que Bruna tenha sido vítima de intoxicação por metanol, possivelmente após beber uma mistura de vodca com suco de pêssego. Agora, autoridades investigam se a bebida estava adulterada.