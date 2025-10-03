Piracicaba não tem plano para fiscalizar bebidas alcoólicas

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Departamento de Vigilância em Saúde, afirma que segue as recomendações do Ministério da Saúde e orienta os estabelecimentos a redobrarem a atenção quanto à procedência dos produtos vendidos. Para os consumidores, a recomendação é evitar a compra de bebidas sem rótulo, lacre de segurança ou selo fiscal até que as investigações sejam concluídas.

Piracicaba não possui, até o momento, um plano municipal específico para fiscalizar bares e outros estabelecimentos que comercializam bebidas alcoólicas, especialmente diante dos casos de intoxicação por metanol que têm sido registrados em São Paulo.

O metanol, substância encontrada em bebidas alcoólicas adulteradas, pode causar sintomas graves como dor abdominal, visão alterada, confusão mental e náusea, geralmente entre 12 e 24 horas após a ingestão. Pacientes com sinais de intoxicação devem procurar atendimento médico imediato nos serviços de emergência da cidade.

No Estado de São Paulo, a situação segue em alerta: até esta sexta-feira (3), foram registrados 102 casos, entre investigados e confirmados, incluindo 11 casos confirmados e um óbito na capital. Entre os investigados, oito óbitos estão sendo apurados, em cidades como São Bernardo do Campo, Cajuru e São Paulo.

A força-tarefa do gabinete de crise estadual, composta pelas secretarias da Saúde, Segurança Pública, Fazenda e Justiça, está atuando para fiscalizar estabelecimentos e combater a venda de bebidas falsificadas. Até agora, 10 estabelecimentos foram interditados e 30 pessoas presas ao longo deste ano, com 4.500 garrafas apreendidas somente nesta semana. O governador Tarcísio de Freitas reforçou que a Secretaria da Fazenda cancelará a inscrição estadual de estabelecimentos flagrados vendendo produtos adulterados ou sem nota fiscal.