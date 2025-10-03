Piracicaba não tem plano para fiscalizar bebidas alcoólicas

Piracicaba não possui, até o momento, um plano municipal específico para fiscalizar bares e outros estabelecimentos que comercializam bebidas alcoólicas, especialmente diante dos casos de intoxicação por metanol que têm sido registrados em São Paulo.
A Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Departamento de Vigilância em Saúde, afirma que segue as recomendações do Ministério da Saúde e orienta os estabelecimentos a redobrarem a atenção quanto à procedência dos produtos vendidos. Para os consumidores, a recomendação é evitar a compra de bebidas sem rótulo, lacre de segurança ou selo fiscal até que as investigações sejam concluídas.
Saiba Mais:
O metanol, substância encontrada em bebidas alcoólicas adulteradas, pode causar sintomas graves como dor abdominal, visão alterada, confusão mental e náusea, geralmente entre 12 e 24 horas após a ingestão. Pacientes com sinais de intoxicação devem procurar atendimento médico imediato nos serviços de emergência da cidade.
No Estado de São Paulo, a situação segue em alerta: até esta sexta-feira (3), foram registrados 102 casos, entre investigados e confirmados, incluindo 11 casos confirmados e um óbito na capital. Entre os investigados, oito óbitos estão sendo apurados, em cidades como São Bernardo do Campo, Cajuru e São Paulo.
A força-tarefa do gabinete de crise estadual, composta pelas secretarias da Saúde, Segurança Pública, Fazenda e Justiça, está atuando para fiscalizar estabelecimentos e combater a venda de bebidas falsificadas. Até agora, 10 estabelecimentos foram interditados e 30 pessoas presas ao longo deste ano, com 4.500 garrafas apreendidas somente nesta semana. O governador Tarcísio de Freitas reforçou que a Secretaria da Fazenda cancelará a inscrição estadual de estabelecimentos flagrados vendendo produtos adulterados ou sem nota fiscal.
Além disso, o Governo do Estado anunciou a compra e distribuição imediata de 2 mil novas ampolas de álcool etílico absoluto, medicamento essencial para o tratamento de intoxicação por metanol, reforçando o estoque já existente de 500 unidades em centros de referência como os hospitais das Clínicas de Campinas, Ribeirão Preto e São Paulo.
Os consumidores devem evitar bebidas de procedência duvidosa e procurar atendimento médico imediatamente ao apresentar sintomas como dores abdominais intensas, tontura ou confusão mental.
Especialistas alertam que a intoxicação por metanol é grave e pode levar à cegueira permanente ou à morte. Por isso, a recomendação é não consumir bebidas de procedência duvidosa.
Pacientes que apresentarem sintomas como dores abdominais intensas, confusão mental ou alterações na visão devem procurar atendimento imediato. O socorro dentro de até seis horas após o início dos sintomas é fundamental para reduzir riscos e evitar complicações graves.