Adolescentes são flagrados pichando ônibus em Piracicaba

De acordo com a ocorrência, os guardas Luciane e Arthur foram acionados inicialmente para verificar uma denúncia de um homem com o pé engessado que estaria pedindo esmolas em frente à Escola Municipal Neusa Sueli de Oliveira, no bairro Terra Rica.

Dois adolescentes de 15 e 16 anos foram flagrados nesta quarta-feira (1), realizando pichações dentro de um ônibus da linha 240 (Bairro Cecap), em Piracicaba. O caso foi atendido pela viatura 48 do Pelotão Escolar da Guarda Civil Municipal (GCM).

Durante as diligências, no entanto, os agentes foram abordados por um motorista de ônibus, que relatou que dois passageiros estavam rabiscando o interior do veículo com canetinhas. Os adolescentes, de 15 e 16 anos. foram identificados como estudantes de uma escola estadual na região central. Eles foram abordados, qualificados e encaminhados às residências, onde os pais foram comunicados sobre o ato de vandalismo.

Segundo a GCM, os responsáveis demonstraram preocupação e se comprometeram a arcar com a limpeza do ônibus ou ressarcir os danos causados. Uma agente operacional do Terminal do Cecap também foi informada para intermediar o contato com as famílias.

Em consulta aos antecedentes, a Guarda constatou apenas um boletim de ocorrência anterior envolvendo o adolescente G. e a escola em que ele estuda.