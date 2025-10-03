Homem morto em troca de tiros com PM era foragido de 3 homicidios

Segundo informações da PM, o suspeito estava escondido em uma pensão na rua São José, próximo ao Largo da Santa Cruz, quando as equipes da Força Tática chegaram para cumprir o mandado de prisão. Durante a abordagem, ele teria disparado contra os policiais, que reagiram. O confronto terminou com o homem morto no local.

O homem que morreu após trocar tiros com a Força Tática da PM na manhã desta sexta-feira (3), no centro de Piracicaba, era procurado por três homicídios, sequestro, tráfico de drogas e outros crimes.

O suspeito, de 46 anos, era considerado altamente perigoso. Ele tinha envolvimento com facções criminosas e carregava uma ficha extensa, incluindo homicídios cometidos entre 1997 e 2002, sequestro, extorsão, lesão corporal, dano ao patrimônio, porte e tráfico de drogas, além de associação para o tráfico. Investigações apontam que ele planejava fugir para o exterior nos próximos dias.

O local do tiroteio foi isolado pelas equipes da PM até a chegada da Polícia Científica, que realizou a perícia. Depois, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

O episódio chamou atenção de moradores e curiosos, formando grande aglomeração no Largo da Santa Cruz logo cedo. Um boletim de ocorrência foi registrado, e as autoridades continuam investigando todos os detalhes do caso.