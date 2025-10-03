03 de outubro de 2025
JP - Sampi Piracicaba

JP - Sampi Piracicaba
JP - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP nas Redes Sociais | @jpjornal
ASSASSINADO

Advogado renomado é morto em assalto violento

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Redes Sociais
O advogado criminalista Luiz Fernando Pacheco, 51, foi aração em plena rua ao sair de um restaurante.
O advogado criminalista Luiz Fernando Pacheco, 51, foi aração em plena rua ao sair de um restaurante.

 Um capítulo brutal da escalada da violência foi vivido na noite desta terça-feira (30), no bairro de Higienópolis em São Paulo. O criminalista Luiz Fernando Pacheco, de 51 anos, foi atacado em plena rua do bairro localizado em área nobre da capital paulista, e não resistiu após uma luta desesperada contra assaltantes.

VEJA MAIS

Pacheco, que havia saído sozinho para beber em um restaurante, foi surpreendido por um casal de criminosos enquanto mexia no celular. As câmeras de segurança flagraram o momento em que ele é abordado e reage. O confronto terminou em agressões fatais: o advogado acabou desmaiando no chão e, pouco depois, foi encontrado por um motorista de aplicativo, já sem forças. Levado às pressas ao hospital, não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Civil trabalha com a hipótese de latrocínio — roubo seguido de morte. De acordo com investigadores do 4º Distrito Policial da Consolação, a reação da vítima ao assalto pode ter sido determinante para a violência extrema empregada pelos criminosos.

O corpo foi velado nesta sexta-feira (3), na sede da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-SP), em uma cerimônia marcada pela comoção e forte presença de colegas, familiares e autoridades.

A repercussão chegou ao mais alto escalão político: o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a primeira-dama Janja enviaram coroas de flores, assim como o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

A morte do criminalista, conhecido por sua atuação em casos de grande repercussão, expôs novamente a vulnerabilidade da população diante da criminalidade urbana — até mesmo em regiões consideradas seguras.

Enquanto amigos e familiares se despedem, a pressão sobre a polícia cresce. A sociedade aguarda respostas rápidas e a prisão dos envolvidos, em um caso que simboliza de forma cruel a sensação de medo que tomou conta de São Paulo.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários