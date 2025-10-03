Advogado renomado é morto em assalto violento

Um capítulo brutal da escalada da violência foi vivido na noite desta terça-feira (30), no bairro de Higienópolis em São Paulo. O criminalista Luiz Fernando Pacheco, de 51 anos, foi atacado em plena rua do bairro localizado em área nobre da capital paulista, e não resistiu após uma luta desesperada contra assaltantes.

Pacheco, que havia saído sozinho para beber em um restaurante, foi surpreendido por um casal de criminosos enquanto mexia no celular. As câmeras de segurança flagraram o momento em que ele é abordado e reage. O confronto terminou em agressões fatais: o advogado acabou desmaiando no chão e, pouco depois, foi encontrado por um motorista de aplicativo, já sem forças. Levado às pressas ao hospital, não resistiu aos ferimentos.