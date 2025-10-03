03 de outubro de 2025
JP - Sampi Piracicaba

Pessoa em situação de rua invade escola no bairro Algodoal; VÍDEO

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
Funcionários e um pai de aluno que estava no local conseguiram conter a invasora e retirá-la da escola
Na tarde desta sexta-feira (3), uma pessoa em situação de rua invadiu as dependências da Escola Municipal Professora Rita de Cássia Paulucci Costa, no bairro Algodoal, em Piracicaba. O caso ocorreu durante o horário de aula.

Segundo relatos de funcionários, a pessoa aparentava estar sob efeito de entorpecentes no momento da invasão. A entrada ocorreu por um dos acessos da unidade. Funcionários e um pai de aluno que estava no local conseguiram conter a invasora e retirá-la da escola, impedindo que houvesse contato com os alunos. Nenhuma pessoa ficou ferida.

O episódio reacendeu a discussão sobre segurança nas unidades escolares e o acesso de pessoas não autorizadas a áreas de ensino. A Prefeitura de Piracicaba avalia medidas para reforçar o controle de entrada e saída nas escolas da rede municipal.

