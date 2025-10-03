03 de outubro de 2025
JP - Sampi Piracicaba

VÍDEO

'Carro aranha' fica pendurado em poste na SP 308 em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Claudinho Coradini/Pira1
O carro desgovernado ficou na posição vertical escorado pelo poste.
 Um acidente chamou a atenção de motoristas que trafegavam pela Rodovia do Açúcar (SP-308), na manhã desta sexta-feira (3) em Piracicaba. Um veículo perdeu o controle, se chocou com um poste próximo ao acesso da rodovia Margarida da Graça Martins.

Com a força do impacto, o "carro-aranha" ficou preso em posição vertical, encostado na estrutura, gerando curiosidade e preocupação entre quem passava pelo trecho.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do resgate foram acionadas e prestaram atendimento no local, encaminhado o condutor com leves ferimentos à unidade de saúde.

As causas do acidente ainda serão apuradas. O trânsito na região sofreu lentidão temporária devido ao atendimento da ocorrência.

