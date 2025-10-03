'Carro aranha' fica pendurado em poste na SP 308 em Piracicaba

Um acidente chamou a atenção de motoristas que trafegavam pela Rodovia do Açúcar (SP-308), na manhã desta sexta-feira (3) em Piracicaba. Um veículo perdeu o controle, se chocou com um poste próximo ao acesso da rodovia Margarida da Graça Martins.

VEJA MAIS

Com a força do impacto, o "carro-aranha" ficou preso em posição vertical, encostado na estrutura, gerando curiosidade e preocupação entre quem passava pelo trecho.