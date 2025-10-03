VÍDEO: Zoológico de Piracicaba está largado, dizem moradores

A redação do Jornal de Piracicaba recebeu, nesta semana, reclamações de visitantes sobre o estado de conservação do Zoológico Municipal de Piracicaba.

Entre os apontamentos feitos por frequentadores, estão a presença de mato alto em alguns pontos, grades e corrimãos quebrados ou danificados, além da falta de pintura em algumas estruturas. Também foram registradas reclamações sobre os recintos onde ficam os animais. Segundo relatos, algumas estruturas estariam danificadas e sem cobertura, deixando os animais expostos à luz solar, especialmente em dias de calor intenso.

