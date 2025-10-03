VÍDEO: Zoológico de Piracicaba está largado, dizem moradores

A redação do Jornal de Piracicaba recebeu, nesta semana, reclamações de visitantes sobre o estado de conservação do Zoológico Municipal de Piracicaba.
Entre os apontamentos feitos por frequentadores, estão a presença de mato alto em alguns pontos, grades e corrimãos quebrados ou danificados, além da falta de pintura em algumas estruturas. Também foram registradas reclamações sobre os recintos onde ficam os animais. Segundo relatos, algumas estruturas estariam danificadas e sem cobertura, deixando os animais expostos à luz solar, especialmente em dias de calor intenso.
A reportagem do JP esteve no local na tarde desta sexta-feira (03) e confirmou a presença de mato alto em trechos do zoológico. Em alguns pontos, grades e estruturas estão quebradas ou com sinais de desgaste. A parte estética do parque também apresenta deterioração. No entanto, não foi constatada a ausência de cobertura nos recintos dos animais.
Além do zoológico, frequentadores também relataram problemas no espaço Paraíso da Criança. Segundo os relatos, brinquedos estariam quebrados e as lixeiras danificadas.
O que diz a Prefeitura
Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, informou, em nota, que os recintos dos animais seguem as exigências da Instrução Normativa nº 07/2015 do IBAMA, que trata do manejo e bem-estar de animais silvestres em cativeiro.
A administração municipal afirmou que o zoológico é monitorado pela Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo, que também realiza fiscalizações periódicas. Segundo a nota, nenhum animal está em situação de maus-tratos e todos recebem alimentação balanceada conforme as necessidades específicas de cada espécie.
O local conta com equipe técnica composta por uma médica veterinária, uma bióloga em período integral e 13 tratadores responsáveis por atividades como limpeza, alimentação, ambientação dos recintos e pequenos reparos.
A prefeitura esclareceu que todos os recintos possuem abrigos adequados contra sol, frio e chuva, além de acesso constante a água fresca, piscinas limpas e práticas regulares de enriquecimento ambiental. Informou ainda que a manutenção de mato e arbustos é, em alguns casos, intencional, com o objetivo de simular um ambiente natural para os animais. A poda da grama nas áreas externas é realizada mensalmente, sempre na primeira segunda-feira do mês.
A nota reconhece que alguns recintos precisam de reformas estéticas, mas ressalta que essas melhorias não afetam diretamente o bem-estar dos animais, sendo voltadas à experiência dos visitantes.
Por fim, a prefeitura informou que o Zoológico Municipal e o Paraíso da Criança passarão por um processo de concessão à iniciativa privada. A intenção é promover melhorias estruturais e operacionais, mantendo o cumprimento das normas ambientais e de bem-estar animal.