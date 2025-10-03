Homem morre baleado em confronto com a PM no centro de Piracicaba

Um homem foragido da Justiça morreu após trocar tiros com equipes da Força Tática da Polícia Militar na manhã desta sexta-feira (3), ao lado de uma pensão na rua Santa Cruz, na região central de Piracicaba.

De acordo com as primeiras informações, durante um cumprimento de mandado de captura, o suspeito teria atirado contra os policiais, que revidaram. Ele foi atingido e morreu no local.

A área foi isolada pelas equipes da PM para o trabalho da Polícia Científica, responsável pela perícia.