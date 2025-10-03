03 de outubro de 2025
MORREU BALEADO

Homem morre baleado em confronto com a PM no centro de Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Plantão Notícias
Após atirar na equipe da Força Tática durante a abordagem, o homem foi baleado e morto na rua Santa Cruz em Piracicaba.

Um homem foragido da Justiça morreu após trocar tiros com equipes da Força Tática da Polícia Militar na manhã desta sexta-feira (3), ao lado de uma pensão na rua Santa Cruz, na região central de Piracicaba.

De acordo com as primeiras informações, durante um cumprimento de mandado de captura, o suspeito teria atirado contra os policiais, que revidaram. Ele foi atingido e morreu no local.

A área foi isolada pelas equipes da PM para o trabalho da Polícia Científica, responsável pela perícia.

O confronto chamou a atenção de quem passava pela região e provocou aglomeração no centro logo no início da manhã.

