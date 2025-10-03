ANVISA busca importar antídoto do metanol, sem registro no Brasil

Casos de intoxicação por metanol voltaram a preocupar autoridades sanitárias brasileiras e levaram a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) a montar uma operação global para trazer ao país o fomepizol, considerado o tratamento mais eficaz contra o envenenamento. Para ganhar tempo, o Ministério da Saúde fechou, nesta semana, a compra emergencial de 150 mil ampolas de etanol farmacêutico, que retardam os danos do tóxico, embora com menor segurança e eficácia.
O apelo internacional partiu de Brasília. A Anvisa já pediu ajuda ao FDA (Estados Unidos), à EMA (União Europeia) e a agências de Canadá, Reino Unido, Japão, China, Argentina, México, Suíça e Austrália. Como o fomepizol ainda não tem registro no Brasil, o órgão divulgou um edital de chamamento para fornecedores que possuam estoque imediato — tentativa de agilizar a liberação excepcional de importação.
O medicamento age interrompendo a conversão química do metanol em metabólitos que atacam fígado e sistema nervoso, reduzindo o risco de sequelas graves. Sem ele, hospitais recorrem ao etanol farmacêutico, capaz apenas de retardar esse processo. Um lote estratégico de 4,3 mil ampolas já foi encaminhado a hospitais universitários e unidades do SUS, reforço que o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, classifica como “medida preventiva” diante do aumento de notificações em São Paulo.
Enquanto o antídoto importado não chega, três laboratórios públicos — Lacen/DF, Laboratório Municipal de São Paulo e INCQS/Fiocruz — analisam amostras de bebidas suspeitas. Equipes de vigilância sanitária intensificam fiscalizações em bares, distribuidoras e indústrias em vários estados.
Em caso de suspeita de envenenamento por metanol, a recomendação é acionar imediatamente o Disque-Intoxicação (0800 722 6001), canal que reúne 13 centros especializados em todo o país.
