ANVISA busca importar antídoto do metanol, sem registro no Brasil

Casos de intoxicação por metanol voltaram a preocupar autoridades sanitárias brasileiras e levaram a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) a montar uma operação global para trazer ao país o fomepizol, considerado o tratamento mais eficaz contra o envenenamento. Para ganhar tempo, o Ministério da Saúde fechou, nesta semana, a compra emergencial de 150 mil ampolas de etanol farmacêutico, que retardam os danos do tóxico, embora com menor segurança e eficácia.

O apelo internacional partiu de Brasília. A Anvisa já pediu ajuda ao FDA (Estados Unidos), à EMA (União Europeia) e a agências de Canadá, Reino Unido, Japão, China, Argentina, México, Suíça e Austrália. Como o fomepizol ainda não tem registro no Brasil, o órgão divulgou um edital de chamamento para fornecedores que possuam estoque imediato — tentativa de agilizar a liberação excepcional de importação.