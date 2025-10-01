01 de outubro de 2025
JP - Sampi Piracicaba

CRIMES DIGITAIS

Quem é Japa, influencer de Piracicaba presa em operação policial

Por Redação | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/Redes Sociais
A influenciadora foi presa na manhã desta quarta-feira (1º) durante uma operação da Polícia Civil contra o uso de deepfakes
A influenciadora foi presa na manhã desta quarta-feira (1º) durante uma operação da Polícia Civil contra o uso de deepfakes

A influenciadora Laís Rodrigues Moreira, conhecida como "Japa", foi presa na manhã desta quarta-feira (1º) durante uma operação da Polícia Civil contra o uso de deepfakes — imagens falsas geradas digitalmente — em crimes virtuais. A ação ocorreu em Piracicaba (SP).

De acordo com as investigações, Japa se associava a estelionatários que utilizavam sua visibilidade nas redes sociais para aplicar golpes por meio de perfis falsos de celebridades. Ela também é apontada por promover jogos de azar ilegais.

Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidas três motocicletas de luxo e um veículo na residência da influenciadora, localizada em um condomínio fechado na região do bairro Pompéia, em Piracicaba.

Segundo a Polícia Civil, a mãe da influenciadora também é investigada. As autoridades identificaram movimentações bancárias que somam cerca de R$ 8 milhões, valor que teria circulado por contas em nome da mãe da suspeita.

Japa tem 123 mil seguidores em uma rede social e costuma publicar imagens em veículos de alto valor, residências de padrão elevado e embarcações.

A Polícia Civil segue com as investigações para identificar outros envolvidos no esquema e rastrear os recursos financeiros obtidos por meio dos crimes.

