Quem é Japa, influencer de Piracicaba presa em operação policial

De acordo com as investigações, Japa se associava a estelionatários que utilizavam sua visibilidade nas redes sociais para aplicar golpes por meio de perfis falsos de celebridades. Ela também é apontada por promover jogos de azar ilegais.

A influenciadora Laís Rodrigues Moreira, conhecida como "Japa", foi presa na manhã desta quarta-feira (1º) durante uma operação da Polícia Civil contra o uso de deepfakes — imagens falsas geradas digitalmente — em crimes virtuais. A ação ocorreu em Piracicaba (SP).

Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidas três motocicletas de luxo e um veículo na residência da influenciadora, localizada em um condomínio fechado na região do bairro Pompéia, em Piracicaba.

Segundo a Polícia Civil, a mãe da influenciadora também é investigada. As autoridades identificaram movimentações bancárias que somam cerca de R$ 8 milhões, valor que teria circulado por contas em nome da mãe da suspeita.

Japa tem 123 mil seguidores em uma rede social e costuma publicar imagens em veículos de alto valor, residências de padrão elevado e embarcações.