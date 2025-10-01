Orçamento de Piracicaba previsto para 2026 é de R$ 3,6 bilhões

Protocolada na Câmara Municipal de Piracicaba nesta terça-feira (30), a proposta do Executivo para a LOA (Lei Orçamentária Anual) de 2026 projeta as receitas e fixa as despesas em R$ 3.618.968.793, um aumento de 7,6% em relação ao Orçamento de R$ 3.361.811.000 de 2025. O cenário para o próximo ano leva em consideração um crescimento estimado de 2,16% para o PIB (Produto Interno Bruto) e uma inflação de 4,30%, medida pelo IPCA, do IBGE.

Em comparação com a LOA que foi aprovada para este ano, formulada ainda pela gestão Luciano Almeida, o projeto de lei 330/2025, assinado pelo prefeito Helinho Zanatta (PSD), traz o acréscimo de um artigo, segundo o qual “fica autorizado o Poder Executivo a abrir por decreto créditos suplementares até o limite de 15% do total da receita arrecadada”, em conformidade com as leis vigentes e “além do limite autorizado pela LDO”.

A proposta para a LOA de 2026 prevê receitas de R$ 2.950.427.793 e despesas de R$ 2.659.847.793 para a Administração Direta, que abrange todas as secretarias municipais, a Procuradoria Geral do Município, a Corregedoria e a Guarda Civil Municipal.

