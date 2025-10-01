VÍDEO: Abandono e medo cercam a praça do TCI em Piracicaba

A reportagem do JP procurou a Prefeitura de Piracicaba, que respondeu por meio de nota: “A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, informa que vai analisar a necessidade de instalação de novas lixeiras na praça do Terminal Central de Integração (TCI). Sobre os bancos, que são de concreto, estão em condições de uso.”

Existem guardas em serviço no TCI e, além disso, é realizado patrulhamento diário no local. Todas as ocorrências verificadas pelo monitoramento da CIIP (Centro de Inteligência Integrada) são atendidas imediatamente. Os técnicos dos serviços de abordagem realizam ações na praça e ofertam acolhimento para a Casa de Passagem e encaminhamento ao Centro Pop para as pessoas em situação de rua.”

O Jornal de Piracicaba continuará acompanhando a situação e ouvindo os moradores da região.