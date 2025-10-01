VÍDEO: Abandono e medo cercam a praça do TCI em Piracicaba

A redação do Jornal de Piracicaba recebeu diversas reclamações de moradores sobre a situação da praça localizada em frente ao Terminal Central de Integração (TCI). Segundo os relatos, o espaço público apresenta sinais de abandono e carece de manutenção.
Entre os principais pontos destacados pelos moradores estão a falta de lixeiras e a condição das que estão instaladas no local, que, segundo eles, estão quebradas ou danificadas. Também há queixas sobre a segurança na área. Relatos apontam a presença constante de pessoas em situação de rua, com ocorrências frequentes de discussões e conflitos entre elas.
A equipe de reportagem do JP esteve no local nesta semana e constatou que a praça não possui lixeiras em número suficiente. Diversas estão danificadas ou fora de uso. Também foi verificado que parte dos bancos de concreto se encontra com danos estruturais, dificultando a utilização por parte da população.
O que diz a Prefeitura
A reportagem do JP procurou a Prefeitura de Piracicaba, que respondeu por meio de nota: “A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, informa que vai analisar a necessidade de instalação de novas lixeiras na praça do Terminal Central de Integração (TCI). Sobre os bancos, que são de concreto, estão em condições de uso.”
Existem guardas em serviço no TCI e, além disso, é realizado patrulhamento diário no local. Todas as ocorrências verificadas pelo monitoramento da CIIP (Centro de Inteligência Integrada) são atendidas imediatamente. Os técnicos dos serviços de abordagem realizam ações na praça e ofertam acolhimento para a Casa de Passagem e encaminhamento ao Centro Pop para as pessoas em situação de rua.”
O Jornal de Piracicaba continuará acompanhando a situação e ouvindo os moradores da região.