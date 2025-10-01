Homem embriagado ao volante ameaça matar GCM e é preso

Um episódio de tensão marcou o sábado (27) em São Pedro, na Região Metropolitana de Piracicaba. Um homem compareceu à Base da Guarda Civil Municipal (GCM) e passou a ameaçar de morte um guarda que, naquele momento, encontrava-se de folga.
Segundo a ocorrência, após sair da base, o suspeito tentou fugir dirigindo um veículo, mas foi rapidamente interceptado pela guarnição, que percebeu claros sinais de embriaguez. Mesmo diante da presença dos agentes, o homem não se intimidou e continuou a proferir ameaças contra o GCM, chegando a afirmar que iria matá-lo utilizando uma barra de ferro encontrada no interior do carro.
A equipe acionou a Polícia Civil, que orientou a condução do indivíduo até a UPA de São Pedro. No local, ele passou por exame de corpo de delito — sem constatação de lesões — e teve coletado material sanguíneo para comprovar a ingestão de álcool.
Em seguida, as partes foram levadas ao 1º Distrito Policial de Piracicaba, onde o caso foi registrado. Após os procedimentos de Polícia Judiciária, o homem permaneceu preso e agora está à disposição da Justiça.