Comoção marca despedida da jovem Mylene, vítima de acidente

Familiares, amigos e conhecidos se reuniram em grande número para prestar as últimas homenagens. O clima foi de profunda comoção, com lágrimas, gritos de indignação e tristeza diante da partida precoce de Mylene, descrita como uma jovem cheia de planos e energia.

A dor e a consternação marcaram a tarde desta terça-feira (30) no Cemitério Parque da Ressurreição, em Piracicaba, durante o velório e sepultamento de Mylene Gabrielle Ferrari, de apenas 18 anos. A jovem perdeu a vida em um grave acidente de motocicleta na noite desta segunda-feira (29), na avenida Dona Francisca, no bairro Vila Rezende.

No mesmo acidente, também faleceu o condutor da motocicleta, Gustavo Alves de Oliveira, de 19 anos. Ele morreu ainda no local da colisão, enquanto Mylene chegou a ser socorrida em estado crítico pelo SAMU e encaminhada ao Hospital dos Fornecedores de Cana, mas não resistiu aos ferimentos. O sepultamento de Gustavo está marcado para esta quarta-feira (1º), no mesmo cemitério.

Segundo informações, a moto em que os jovens estavam colidiu contra uma porta de aço. A Polícia Civil investiga a possível participação de um carro, que teria fugido do local após o acidente. Imagens de câmeras de segurança devem ajudar a esclarecer as circunstâncias da tragédia.

Um boletim de ocorrência foi registrado no Plantão Policial.