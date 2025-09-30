Procurado por tentativa de homicídio é preso com drogas

Durante patrulhamento, os policiais avistaram o suspeito, que tentou fugir em direção a um barraco ao perceber a aproximação da viatura. Ele foi detido e, inicialmente, forneceu um nome falso na tentativa de enganar a equipe.

Um homem procurado pela Justiça por tentativa de homicídio, foi preso por tráfico de drogas na tarde deste domingo (28), em Piracicaba. A ação foi realizada por policiais militares da 1ª Companhia do 10º BPM/I, por volta das 16h, na rua Pereiras, dentro da comunidade Pereirinhas.

Na abordagem, o homem acabou confessando ser gerente do tráfico no bairro Monte Líbano e revelou que guardava drogas e dinheiro em uma mochila vermelha dentro de sua casa.

No local indicado, foram apreendidos 1.081 eppendorfs de cocaína, 250 porções de maconha, R$ 2.199 em dinheiro e um celular Xiaomi. Dentro de uma Bíblia, os policiais também localizaram uma carteirinha do Fórum de Piracicaba em nome do abordado, confirmando sua verdadeira identidade.

A consulta ao sistema policial apontou que havia contra ele dois mandados de prisão expedidos pela Comarca de Piracicaba: um de 12 anos de reclusão por tentativa de homicídio e outro de prisão preventiva.