Reestruturação garante mais 62 guardas nas ruas de Piracicaba

Com a mudança, também será possível aumentar de sete para 16 as viaturas que circulam no período noturno e de 15 para 21 no período diurno, além de do atendimento do Pelotão Ambiental, que passará de três para cinco viaturas.

A partir de outubro, a Guarda Civil Metropolitana de Piracicaba passa por uma reestruturação que vai ampliar o efetivo de agentes em patrulhamento e aumentar o número de viaturas em circulação. Até o final de 2025, serão mais 62 guardas atuando nas ruas, dos quais 34 devem iniciar o trabalho nos próximos dias e outros 28 até o fim do ano. Dessa forma, o número passará de 100 para 162 GCs no patrulhamento diário do município. O efetivo total da GC é de 334 guardas.

A reestruturação faz parte de uma decisão estratégica da Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Transportes, a pedido do prefeito Helinho Zanatta, que prevê o remanejamento de guardas atualmente lotados em postos fixos de proteção patrimonial, para o patrulhamento das ruas. Essa redistribuição será possível após finalizada a instalação de sistemas de monitoramento eletrônico, com câmeras e alarmes, que passarão a substituir a vigilância presencial.

“Fizemos um estudo para melhor aproveitar o efetivo da Guarda Civil e temos um sistema de monitoramento que usa tecnologia de última geração que precisa, também, ser bem utilizado. Dessa forma, com esse remanejamento vamos manter a população muito mais segura”, reforça Helinho Zanatta.

De acordo com o comandante da Guarda Civil de Piracicaba, Marcos Alexandre Pavanello Rodrigues, a medida será implantada de forma gradativa. “É uma ação que vai permitir mais proteção nas ruas, redistribuindo o efetivo para o patrulhamento. Piracicaba conta com um sistema moderno de monitoramento por câmeras, que auxilia de maneira eficiente as forças de segurança, e, com esse reforço, poderemos aumentar a presença da GCM em todas as regiões da cidade, oferecendo mais tranquilidade à população”, afirmou.