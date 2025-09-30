30 de setembro de 2025
DUAS MORTES

Jovem motociclista e passageira morrem em acidente em Piracicaba

Por Da redação/Pira1
Guilherme morreu na hora e a passageira foi socorrida, mas não resistiu.
Guilherme morreu na hora e a passageira foi socorrida, mas não resistiu.

 Um acidente gravíssimo tirou a vida do jovem motociclista Guilherme Alves Ferreira, de apenas 19 anos, e de uma passageira que o acompanhava, na noite desta segunda-feira (29), no bairro Vila Rezende, em Piracicaba.

De acordo com as informações, a motocicleta seguia pela avenida Dona Francisca quando foi atingida por um carro. O motorista, em vez de prestar socorro, fugiu do local. Com o impacto, a moto desgovernada subiu na calçada e se chocou violentamente contra uma porta de aço.

A colisão foi tão brutal que os dois jovens foram arremessados ao solo, sofrendo ferimentos gravíssimos. Guilherme morreu na hora. A passageira chegou a ser entubada pelas equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros, mas não resistiu e faleceu no hospital.

A Polícia Militar e a Perícia Técnica isolaram a área para análise. O corpo do motociclista foi encaminhado ao IML por uma funerária da cidade.

O caso foi registrado em boletim de ocorrência e a Polícia Civil investiga o acidente com apoio de câmeras de segurança da região, que podem ajudar a identificar o motorista responsável pela fuga covarde.

